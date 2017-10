El primer smartphone del mundo que repele mosquitos

Ahora podés añadir repelente de mosquitos a la ya enorme lista de funciones útiles de tu teléfono. El fabricante surcoreano LG lanzó recientemente el primer smartphone repelente de mosquitos del mundo, que utiliza ondas de sonido ultrasónicas para mantener a raya a los molestos insectos.

El innovador LG K7i fue presentado en el Congreso India Mobile la semana pasada, y a juzgar por los primeros feedbacks, se espera que se convierta en best-seller en los países infestados de mosquitos. Aunque se anuncia como un smartphone económico, con especificaciones técnicas bastante básicas, el K7i tiene una ventaja muy singular: cuenta con LG “Mosquito Away”, la tecnología que supuestamente repele los insectos con la ayuda de ondas de sonido ultrasónicas.

Lo mejor de Mosquito Away (que ya ha sido integrado en otros aparatos LG como televisores y acondicionadores de aire) es que no utiliza productos químicos, y no requiere recargas. En su lugar, bombea ondas sonoras ultrasónicas de 30KHz a través de un altavoz en la parte posterior del teléfono para mantener a los mosquitos alejados. El kit del K7i incluye una cubierta trasera especial, junto con un soporte para el teléfono, en caso de que desees utilizarlo específicamente como repelente de mosquitos en una zona de tu hogar.

Se dice que las ondas ultrasónicas son muy eficaces para repeler los molestos mosquitos, pero son “absolutamente seguras e inofensivas para los seres humanos”.

Si ya estás levantando las manos para celebrar, tenemos algunas malas noticias. En primer lugar, a menos que vivas en la India, tendrás que esperar un rato para poner las manos en el teléfono LG K7i repelente de mosquitos. El fabricante anunció que sólo estará disponible en la India en un futuro próximo, aunque está considerando el lanzamiento de smartphones “Mosquito Away” en otros países, en el futuro.

Pero también hay muchas dudas respecto a la eficacia del K7i en mantener alejados los mosquitos. Según CNN, la Asociación Americana de Control de Mosquitos cita 10 estudios en los últimos 15 años que denunciaron por unanimidad los repelentes de mosquitos ultrasónicos como ineficaces. “El hecho es que estos dispositivos simplemente no funcionan”, afirma la asociación.

Sin embargo, LG afirma que su tecnología Mosquito Away ha pasado varias pruebas, y que ha sido certificada por el Instituto Internacional de Biotecnología y Toxicología de la India. La compañía añade que su nuevo teléfono K7i logró repeler el 72% de los mosquitos durante las pruebas.

Con los indios gastando más de 700 millones de dólares en insecticidas para el hogar cada año, el teléfono LG K7i repelente de mosquitos seguramente se convierta en un éxito. El tiempo dirá si es un verdadero repelente de mosquitos, o simplemente un truco de marketing.