Se inyecta bacterias milenarias para permanecer joven

Una actriz de 45 años se inyectó Bacillus F, una bacteria de 3,5 millones de años del permafrost siberiano, para detener los efectos del envejecimiento.

La mujer, apodada Manoush, se describe a sí misma como una “rata de laboratorio humana”, por ser la primera persona en el mundo que se inyecta Bacillus F, una bacteria antigua cuyas células aparentemente no muestran signos de envejecimiento. Lo ha estado haciendo durante los últimos tres meses, y afirma que ya está logrando que su mirada se vea más joven que su edad.

El Bacillus F fue descubierto por los científicos rusos en el permafrost del noroeste de Rusia en 2009, y luego fue considerado como una “sensación científica”. El ADN de la bacteria fue desbloqueado en 2015 por un equipo de investigadores que afirman que, a diferencia de otras células en la naturaleza, las células de Bacillus F no muestran signos de envejecimiento y podría ser la clave para la eterna juventud. Manoush al parecer ha tomado estas afirmaciones al pie de la letra, y ha estado inyectandose la bacteria en su torrente sanguíneo.

Si te preguntás cómo una desconocida actriz alemana consiguió poner sus manos en la bacteria Bacillus F, al parecer estuvo recibiendo las muestras de la propia mano del director del Departamento de Geocriología de la Universidad Estatal de Moscú, el Dr. Anatoli Brouchkov.

Como el procedimiento es experimental, ningún médico podría inyectar a Manoush con la bacteria Bacillus F sin arriesgarse a perder su licencia, por eso la actriz decidió hacerlo ella misma, bajo la supervisión de un médico y amigos, en caso de que algo malo suceda. La mujer ha estado inyectandose la extraña bacteria en sus venas cada dos semanas, y espera subir la dosis y la frecuencia pronto.

“Mi piel es tan suave como la cola de un bebé”, dijo Manoush recientemente. “No se puede ver realmente en las fotos, pero si me ven en persona se puede ver que no hay marcas o defectos. Nunca me he sentido mejor. Nunca he dormido mejor, ni más profundo.”

Aparentemente el Dr. Brouchkov ha tomado el extracto de Bacillus F, aunque en forma oral, pero Manoush es la primera persona que se lo inyectó directamente en el torrente sanguíneo.

“No se sabe qué efectos puede tener a largo plazo, pero sin riesgo, no hay éxito”, dijo la mujer de 45 años. “Esto no va a hacerme 20 años más joven. Quiero morir en un cuerpo completamente funcional y si esto ayuda, entonces todo habrá valido la pena.”

La familia de Manoush se oponía completamente a su plan de inyectarse una bacteria desconocida en la esperanza de alcanzar la eterna juventud, pero eso no la detuvo. Tampoco el consejo del Dr. Anatoli Brouchkov de no inyectar las muestras directamente en su sangre.

“El envejecimiento es una enfermedad. Para mí es un defecto genético. Incluso cuando era adolescente, nunca podía aceptar el concepto de envejecer ni un solo día”, dijo la actriz. “No me importa lo que la gente piense. Nada va a detenerme para verme y sentirme más joven. Nada.”

Vale la pena señalar que este es sólo el último intento de Manoush de preservar su juventud. También ha gastado alrededor de USD 50.000 en cirugía plástica en los últimos 20 años, incluyendo lifting de la cara, implantes mamarios y cirugía de nariz.