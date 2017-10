Desde ahora, cualquiera puede publicar en Medium a través de un muro de pago

Hace un par de meses Medium comenzó a dejar que un selecto grupo de usuarios (principalmente personas que habían publicado frecuentemente contenido en Medium en el anterior) publicara su contenido detrás de un muro de pago. Al mismo tiempo, lanzó un programa de suscripción de 5 dólares al mes que daría acceso a esos contenidos. Los escritores se basan en el engagement, y en los primeros dos meses del programa, algunos han informado que parece ser un buen negocio, logrando un par de cientos de dólares, por ejemplo, por posts que habían escrito hace mucho tiempo, y decidieron publicar a través del paywall.

A partir de hoy, veremos cómo es la paga cuando alguien pague por un post en Medium, quienes anunciaron el martes que su programa para escritores está ahora abierto a todo el mundo.

Cuando te sumes al programa, tendrás la opción de publicar tu historia sólo para miembros de Medium (que pagan USD 5/mes) y recibirás un pago basado en el engagement. Tu historia seguirá siendo distribuida a tus seguidores, que pueden descubrirla a través de búsquedas, en la página de inicio de Medium, y en nuestras aplicaciones. (Nota: recientemente hemos cambiado nuestro paywall de “sin acceso” a uno “medido”, lo que significa que los no miembros podrán leer una cantidad limitada de historias bloqueadas cada mes). Podrás bloquear y desbloquear cualquier post en cualquier momento, y no hace falta ser miembro pago para participar. Podés obtener más información sobre estas actualizaciones aquí.

Por supuesto hay algunas pautas de contenido que hay que seguir (no artículos spam, no solicitudes de donaciones etc). La empresa también intenta prohibir el contenido ofensivo, aunque queda por ver cuán estrictamente se aplicará la política.

En cuanto a los dividendos de los autores, según Medium, en septiembre pasado el 83% de los autores que publicaron bajo el muro de pago recibieron dinero. La mayor cantidad recibida por un autor fueron 2.279 dólares, para una sola publicación de 1.466,68 dólares, y el pago medio ascendió a los 93.65 dólares. Este último pago es el más representativo de cómo está funcionando ahora el modelo.

Otro tema a tener en cuenta es que para lograr estas cantidades de dinero, los posts exitosos tienen que lograr una buena visibilidad dentro de la plataforma, y ​​no está del todo claro cómo sucede esto.

Una consecuencia probable del aviso de hoy es que la paga del autor se vuelva mucho más pequeña; nada ha sucedido para aumentar el número de miembros pagos de Medium, así que su dinero tendrá que ser recaudado más adelante. Medium no reveló cuantos miembros miembros pagos tiene, pero un vocero aseguró que “los indicadores tempranos indican que el contenido está convirtiendo lectores”. En la conferencia de la ONA en Washington DC, la semana pasada, la nota a la anfitriona Manoush Zomorodi, como parte de un discurso de apertura con Williams, preguntó a la audiencia cuánta gente está pagando su suscripción a Medium; sólo unas cuantas manos se levantaron.

