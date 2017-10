Ya podés reemplazar a tu mascota con una almohada peluda que mueve la cola

Si a veces sentís la necesidad de acariciar una mascota, pero no querés asumir las responsabilidades que conlleva tener una, esta almohadilla robot que mueve la cola es probablemente lo que estabas esperando.

Desarrollado por la compañía japonesa Yukai Engineering Co, Qoobo es una almohada robótica que se sienta en tu regazo y mueve su esponjoso rabo cuando lo acariciás. Eso es todo lo que hace, pero, una vez más, esa es toda la interacción que algunas personas quieren. Ya sea porque son alérgicos a los gatos y los perros, o porque viven en un apartamento que no permite mascotas reales, o simplemente porque odian cosas como los maullidos, ladridos, o tener sus muebles arañados, algunas personas simplemente quieren acariciar a su mascota y ver que menee la cola. Y ahí es donde entra Qoobo.

La bizarra mascota robot se dio a conocer en la feria CEATEC 2017, y se espera que esté disponible comercialmente el próximo verano, por alrededor de USD 100. Sus creadores afirman que Qoobo tiene una batería que dura ocho horas, y puede recargarse mediante USB. Su característica principal es la cola robótica, que aparentemente se mueve de manera diferente dependiendo de la forma en que lo acaricies. El “gato sin cabeza” también vibra cuando lo acariciás, emulando el sonido de un felino ronroneando.

A uno de los diseñadores de Yukai Engineering Co. se le ocurrió la idea de Qoobo hace unos seis meses, cuando tuvo que dejar su gato con sus padres, porque el departamento al que se mudó no permitía mascotas. Decidió idear un sustituto para sentirse mejor, y dado que la cabeza y las extremidades no son tan importantes, pensó en una almohada con cola.

A pesar de la apariencia de gato de la almohada, el CEO de Yukai Engineering Co, Shunsuke Aoki, afirma que el movimiento de su cola se basa realmente en la investigación sobre el comportamiento de gatos y perros.

Así que, si siempre soñaste con una falsa mascota, Qoobo estará disponible en el verano de 2018, en dos colores diferentes, Husky Grey y French Brown.