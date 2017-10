Facebook está probando suscripciones para Instant Articles en Android

Facebook anunció que probará modelos de suscripción de noticias durante las próximas semanas para Instant Articles en EE. UU. y Europa, pero solo en dispositivos Android. En julio, llegó la noticia de que los artículos instantáneos de Facebook pronto permitirían contenido a través de muro de pago, y en agosto, Facebook confirmó que agregaría suscripciones para artículos instantáneos.

Los medios que participan en la prueba son: Bild, The Boston Globe, The Economist, The Houston Chronicle y The San Francisco Chronicle, La Repubblica, Le Parisien, Spiegel, The Telegraph, Tronc (The Baltimore Sun, The Los Angeles Times, y The San Diego Union-Tribune), y The Washington Post.

Facebook afirma que compararán dos modelos diferentes: uno que permite 10 artículos gratuitos antes de que se necesite una suscripción para ver más contenido, y una versión “freemium” que permite a los editores determinar qué artículos son gratuitos y cuáles están detrás del paywall. Facebook asegura que cuando alguien decida suscribirse, el medio se encargará de la transacción, y conservará el 100% de los ingresos.

Recode informa que Facebook solo está probando artículos instantáneos en Android porque Apple tiene reglas sobre las suscripciones dentro de las aplicaciones que requieren que la compañía mantenga hasta el 30 por ciento del dinero generado a partir de las ventas en la aplicación. Aunque la compra de una suscripción se realizará fuera de los Instant Articles, Apple todavía lo considera en la aplicación, ya que Facebook actúa como el catalizador de la transacción.

Cuando Instant Articles se introdujo en 2015, los medios se mostraron cautelosos ya que el formato proporcionó menos ingresos (menos anuncios, mantiene a los lectores en Facebook en lugar de dirigirse al sitio del medio, etc.). Pero, muchos se sintieron atraídos por el formato por razones como tiempos de carga más rápidos, y la suposición de que obtendrían tanta distribución en el News Feed de Facebook que ese volumen compensaría la diferencia.

Desde entonces, una multitud de problemas impidieron que Instant Articles despegara. El mismo Facebook tomó decisiones de algoritmos que despriorizaron los artículos instantáneos, y la introducción de funciones como una pestaña de video en su aplicación redujeron aún más el alcance de los artículos instantáneos. Y a pesar de los esfuerzos de Facebook por apaciguar a los editores en medio de estos cambios, como permitir más anuncios gráficos y publicaciones patrocinadas para medios como The New York Times y Chicago Tribune, no fue suficiente, y abandonaron la plataforma.

