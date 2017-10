Entrevista exclusiva con Michael y Peter Spierig, directores de “Jigsaw: el juego continúa”

Los gemelos Michael y Peter Spierig, nacieron en Alemania pero se criaron en Australia donde, con los ahorros que tenían, crearon Undead, una comedia de zombies que fue un éxito en el circuito de festivales de género. Ese suceso llevó a que la productora Lionsgate realizara con ellos Daybreakers, con Ethan Hawke y Willem Dafoe en 2010. Después le siguió Predestination, también con Hawke, basado en el cuento de Robert A. Heinlein All Your Zombies y están en posproducción de Winchester, con Helen Mirren y Jason Clarke a estrenarse a comienzos de 2018.

Antes de eso fueron los directores este nuevo episodio –el octavo– de la saga de Jigsaw, que se estrena esta semana.

Sobre Jigsaw: el juego continúa hablamos con ellos en forma exclusiva en la reciente edición de la Comic Con de San Diego y esto es lo que nos dijeron.

¿Cómo se aproximan a este “reinicio”, podríamos decir? ¿O continuación?

Peter Spierig: Continuación. Lionsgate nos llamó porque hicimos varias películas con ellos antes. Nos reunimos para un proyecto secreto y leímos el guión y nos gustó mucho, nos gustó la escritura y ahí empezó todo. Nos enfocamos en nuestra visión de la historia para vendérsela a los productores. No queremos ser más gráficos que las otras películas; no se equivoquen, porque hay mucha sangre aquí, pero no estamos compitiendo con las anteriores en ese aspecto.

¿Vieron las siete?

Michael Spierig: Creo que las vi todas cuando salieron, pero las volví a ver varias veces. Sí, estamos familiarizados con el material.

PS: Esta es la primera película en siete años, así que tratamos de revitalizarla de alguna manera. Así que, con suerte, podremos poner más emociones como suspenso y menos violencia gráfica, muertes nuevas y originales, personajes. Quizás a los fanáticos les interesen las nuevas tramas.

¿Qué define Saw para ustedes? ¿El estilo, el personaje?

MP: El personaje, Jigsaw, y su filosofía. Gente que pecó y que debe afrontar un juicio para renacer con una perspectiva distinta del mundo. Para mí eso es interesante, la filosofía de Jigsaw.

¿Cómo describirían esa filosofía?

PS: ¿Por qué hace lo que hace? Es alguien que se está muriendo y ve que la gente no trata a la vida como debería y los pone en situaciones para que agradezcan estar vivos. En su mente, cree estar haciendo un bien. Si lo está haciendo o no, veremos.

La marioneta en el triciclo que dice “quiero jugar un juego” es un sello distintivo de la serie. ¿Dejaron afuera la frase a propósito?

PS: No está en el tráiler pero sí en la película.

MS: Sí, la máscara de cerdo, también. Las frases icónicas también. Tratamos de homenajear a las viejas películas.

Con la franquicia surgió el término “porno tortura” que siguió Hostel y otras más. ¿Están buscando otro estilo o se quedan en ese?

MS: A mí no me interesa hacer porno de la tortura. Si miras la primera película, no es eso. Eso no significa que no tomemos riesgos. Nuestra idea original fue hacerla para que mantuviera a la audiencia al borde la butaca y no hacer algo lleno de sangre y asqueroso. Pero los que quieren sangre, tendrán sangre.

¿El nivel de sangre estuvo en las conversaciones antes de filmar?

MS: Sí porque queríamos volver al aspecto de la película de suspenso, no de la tortura. No puedo dar muchos detalles. No se trata de cómo sacar algo de un ojo sino de cómo escapar de una situación compleja.

¿Cómo describirían la película? ¿Una película sangrienta o un rompecabezas?

PS: Creo que es ambas. Como pasaron siete años mucha gente nunca vió una película en el cine y las vieron en DVD o streaming. Van a ir con amigos a pasarla bien. Quieren sangre, quieren sustos, quieren suspenso pero también quieren misterio. Esta película no les da descanso, es un viaje divertido.

¿Cómo es el ambiente en el set? ¿Cómo reaccionan cuando les dicen que van a perder un brazo?

Les encanta. Laura Vondervoort es una actriz grandiosa que se alegraba cada vez que le decíamos que había que tirarle más sangre. Hasta los actores serios gustan de esas cosas, aunque no lo admitan. Uno lo nota.

¿Porque es físico?

PS: Por eso y porque es fácil meterse en el personaje. Son personas que pasan horas y horas encadenadas a un remolque…

¿Hay guiños o referencias a las otras películas?

PS: ¿Por qué te diría eso?

Porque es divertido.

MS: Puedo decir que ciertas trampas que se ven en el tráiler recuerdan a las viejas películas.

PS: Está la marioneta y cosas así. Tratamos de ser respetuosos con las otras películas y espero que los fanáticos lo puedan ver. Esperamos que la gente entienda eso.

Corríjanme si me equivoco pero ¿las películas ocurren en una ciudad ficticia? ¿Van a seguir esa tradición de ciudad húmeda que no es ninguna real?

Sí, la ciudad que no puede ser descripta.

Cuando leyeron el guión y vieron las trampas, ¿pensaron en incluir algunas trampas que hayan pensado ustedes?

PS: Fue en colaboración con los guionistas, productores y diseñadores de arte. Tratamos de mezclar cosas muy elaboradas y muy simples.

MS: Cuando veía las viejas películas me daba cuenta que en el guión las trampas son tan elaboradas a tal punto que es difícil entender qué pasa. “Esta palanca acciona tal o cual cosa que hace que tal otra gire…”

MS: Trabajamos con el diseñador de producción y los storyboards para imaginar que las trampas funcionen.

PS: Todas las trampas son maquinarias que funcionan de verdad. Son cosas peligrosas.

Muchos directores de terror hablan sobre cómo los impactó alguna película de chicos. ¿Cómo fue para ustedes?

PS: Un poco así. Crecimos en los ’80, con los VHS, así que ahí veíamos Evil Dead y las películas de George Romero, que me da mucha pena que haya muerto. Recuerdo que cuando era niño la primera película que quería ver cuando la conseguí era Nightmare On Elm Street 3 porque estaba prohibida en mi ciudad.

MS: Un amigo tenía una copia pirata y ahí la vimos.

PS: También queríamos ver las películas de terror de Peter Jackson. Era como tratar de conseguir porno. Para nosotros, como chicos, era divertido. Ahora es gracioso porque hay mucho acceso a las películas, solo hay que descargarlas. Siempre nos atrajo la creatividad y la ciencia ficción. Se pueden hacer cosas increíbles, como mencionaste; tocar tópicos importantes. Me encantan los efectos de maquillaje y por eso en esta película mucho es real, el maquillaje es real y las trampas son reales. Es emocionante aunque sea más difícil hacerlo así.

Las películas de terror siempre reflejaron los miedos de la sociedad. En los setenta reflejaban la guerra de Vietnam y en los ’90 dejaron de tener sangre. ¿Esta es una de terror para millenials?

PS: Bueno, hicimos una película que se llamó Daybreakers que se trataba de la explotación de los recursos. Esta generación todavía se interesa en los conceptos de las historias, veremos qué pasa con esta.

Esta generación es muy egoísta con instagram y las redes sociales. ¿Es algo que tenga que ver con la película? ¿Con alguna trampa?

MS: Un poco, ciertamente hay tecnología involucrada como versiones de aparatos que antes no se habían visto.

PS: Nos gustaría armar una trampa con Instagram, ahora que lo mencionas.