Una rara condición hace que escuche sin parar el himno nacional de Inglaterra

Un jubilado británico de 87 años ha desarrollado una extraña condición patriótica en la que escucha una alucinación auditiva del himno nacional de Inglaterra sonando en su cabeza.

Ron Goldspink, de Bilton, espera conocer a la reina Isabel cuando visite su pueblo el próximo mes para decirle que escucha el himno con más frecuencia que ella. Padece una rara afección llamada Síndrome del oído musical (Musical Ear Syndrome (MES)) que principalmente afecta a los que sufren de pérdida de la audición, y hace que desarrollen alucinaciones auditivas no psiquiátricas.

La causa y el mecanismo del MES son actualmente desconocidos, pero los investigadores creen que ocurre cuando hay una falta de estimulación auditiva. La privación sensorial hace que el cerebro comience a producir sonidos, por lo que es común entre las personas que sufren pérdida de audición. A pesar de que aún no se conocen las cifras oficiales, se cree que el MES afecta aproximadamente a una de cada 10,000 personas mayores de 65 años en el Reino Unido.

Goldspink dice que desarrolló la condición espontáneamente hace tres o cuatro meses, y agregó que la versión de “God Save the Queen” que escucha constantemente en su cabeza es cantada por un coro exclusivamente masculino.

“Me quejé con mi vecino de al lado, porque pensé que estaba tocando música y que me mantenía despierto por la noche”, dijo Goldspink. “Mi hijo se quejó ante el ayuntamiento, y cuando vinieron les dije que podía escuchar esa música a través de la pared todas las noches. Fueron al lado y mi vecino dijo que no estaban escuchando nada, y me di cuenta de que solo yo podía escucharlo”.

El anciano experimenta la alucinación 1700 veces cada semana, y aunque dice que la versión que escucha está muy bien cantada, a veces puede ser “ensordecedora” y siente que lo está volviendo loco.

“Mi médico no podía entenderlo, y nunca había oído hablar antes del síndrome”, dijo Goldspink. “No hay nada que pueda hacer al respecto, la única manera posible de que pueda descansar de él es si me pongo un audífono en un oído y tengo el televisor encendido en el fondo. Eso me ayuda, de lo contrario, me ensordece”.

El jubilado espera encontrarse con la Reina cuando visite su pueblo el 16 de noviembre para contarle sobre su estado.

“Quiero que otras personas sepan con qué estoy viviendo y que sepan sobre la afección”, dijo. “No tengo idea de qué lo causó, solo sé que es un grupo de hombres cantando y lo cantan muy bien. Solo quiero que la gente sepa que no estoy loco, y que no hay nada funcionando mal en mi cabeza. Estoy diciendo la verdad, y escucho el himno nacional continuamente”.