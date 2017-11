Cómo reacciona Jeff Bezos a los artículos “negativos” sobre Amazon en el Washington Post

Desde que se trasladó a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump adoptó un apodo especial para su nuevo periódico local: el “Amazon Washington Post“, una forma de crítica acusando al propietario del periódico y CEO de Amazon, Jeff Bezos, de usarlo para promover los intereses de su compañía.

Sin embargo Bezos, quien personalmente compró el Post por USD 250 millones (con su propio dinero, no con el de Amazon) en 2013, ha desempeñado un papel sorprendentemente secundario para un propietario de un periódico. Mientras que Bezos y los editores del periódico han negado anteriormente que el CEO de Amazon controle la cobertura de noticias del Post, o les dé ideas sobre artículos, ni siquiera les da feedback sobre su trabajo a los periodistas, incluso cuando han sido críticos con Amazon.

“En cuanto a la cobertura, él no se involucra en absoluto, ni qué historias hacer ni qué no hacer; él no comenta ninguna noticia, incluso sobre Amazon, simplemente no lo hace”, dijo Marty Baron, editor ejecutivo del Washington Post, en la cena anual para la beca de periodismo Knight-Bagehot de la Universidad de Columbia.

“Hemos tenido historias negativas”, agregó Baron, refiriéndose a la cobertura del periódico sobre la controvertida “Llave Amazon”, un plan anunciado esta semana para permitir que el gigante del comercio electrónico desbloquee las puertas de entrada de sus clientes, que una nota del Post llamó “Silicon Valley en su peor versión”.

Tampoco reaccionó Bezos cuando el periódico publicó un extenso artículo este verano sugiriendo que Amazon podría convertirse en un peligroso monopolio. “No escuché ni una palabra de él sobre nada de eso, ni una palabra”, dijo Baron en la cena.

A Amazon, por su parte, le está yendo bien, a pesar de la mala cobertura: las acciones de la compañía subieron un 13% el viernes, luego de que el informe de ganancias de la compañía superara las expectativas de Wall Street, elevando así el patrimonio neto de Bezos.

Pero el relato de Baron contradice las afirmaciones del presidente Trump, quien ha acusado repetidamente a Bezos y al periódico de cumplir las órdenes de Amazon (además de criticar sus informes políticos), a pesar de que Amazon no posee ninguna participación en el Post.

The @washingtonpost loses money (a deduction) and gives owner @JeffBezos power to screw public on low taxation of @Amazon! Big tax shelter — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2015

The #AmazonWashingtonPost, sometimes referred to as the guardian of Amazon not paying internet taxes (which they should) is FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2017

El periódico tampoco rehuiría investigar a Amazon, agregó Baron, quien fue inmortalizado en “Spotlight” (la película ganadora del Oscar), que dramatizó el proyecto de investigación periodística que supervisó en el Boston Globe, exponiendo un escándalo de abuso sexual en la Iglesia Católica. Sin embargo, el Washington Post hasta el momento no ha encontrado nada en Amazon que merezca tal investigación, aseguró.

Mientras Baron no quiso revelar cuánto dinero invirtió Bezos en el Post desde que lo compró, sí le dio crédito al “capital intelectual” del fundador de Amazon y sus ideas para mejorar el negocio del periódico, como dirigirse a un público nacional más amplio, y reforzar su tecnología y suscripciones digitales, incluso a través de contrataciones de reporteros e ingenieros.

The Washington Post está en camino de alcanzar su segundo año consecutivo rentable en 2017 después de “muchos años” de perder dinero, gracias en gran parte a los nuevos suscriptores online, que superaron el millón en los últimos meses, dijo Baron. El periodista citó el credo de Bezos que ahora guía la misión del periódico: “Ser fascinante, tener razón, y hacer que la gente pague”.

