Ofrece 10.000 dólares a quien le encuentre una novia

Joe Cohen, el joven CEO de una compañía con sede en California llamada SelfHacked, está buscando novia, y ofrece 10.000 dólares a quien lo ayude.

Cohen, de 30 años, publicó en su blog un anuncio de citas muy complejo, en el que explica por qué optó por esta inusual forma para encontrar pareja, lo que busca en una mujer, así como detalles sobre sí mismo. También menciona que solo pagará la recompensa si sale con éxito con la mujer durante al menos cuatro meses. Esa es aparentemente la cantidad de tiempo que le lleva a Cohen conocer a alguien, y también lo protegerá contra las mujeres que solo buscan ganar algo de dinero.

Cohen tiene una larga lista de los rasgos que busca en una mujer, como ser “poco neurótica” y “muy concienzuda”. Ella debe ser inteligente, de mente abierta, y preferiblemente judía. Si no vive en el sur de California, donde se encuentra Cohen, entonces tiene que estar dispuesta a trasladarse allí, o a otro lugar con un clima igualmente agradable. El joven empresario está dispuesto a pagar su pasaje aéreo y establecerla en Airbnb mientras se conocen.

Su mujer ideal debería ser “sin hijos, medir menos de 1,75 cm, y tener entre 20 y 30 años”. El anuncio también menciona que sería ideal una mujer consciente de sí misma, divertida y no materialista.

En cuanto a Cohen, se describe a sí mismo como “inteligente, amable, tolerante, imparcial, auténtico, positivo y honesto. Tiendo a empujar siempre los límites de las convenciones sociales, principalmente por el valor de entretenimiento que me brinda”. Sus pasatiempos son el senderismo, el tenis, viajar y conocer gente interesante, su ascendencia es 99.8% europea, y es un chico muy directo a quien le gusta vivir su vida “como si el concepto de la vergüenza no existiera”.

Cohen ha tenido dificultades para conocer mujeres en la vida real ya que es nuevo en el sur de California y carece de una sólida red social. “Si pregunta a su alrededor, la mayoría de las mujeres se encuentran con chicos a través de los círculos sociales, la universidad o el trabajo. El problema es que, como mencioné, mis círculos sociales en el sur de California son limitados, no estoy estudiando, y no es una buena práctica salir con tus empleados “, escribe.

Cohen ha intentado sin éxito las citas mediante aplicaciones y sitios web. El joven dice que se ha acercado a mujeres en bares y lugares, pero que no lo ha llevado a una relación seria.

“Obtuve un guardarropa nuevo, comencé a entrenar, me compré un nuevo Benz, compré muebles y artilugios para hacer que mi casa se viera fresca, me volví más extrovertido, y mucho más. Terminé atrayendo a los tipos equivocados de mujeres que de todos modos no me interesaban”, afirma.

Al final, Cohen sintió que había agotado todas sus opciones, pero luego se le ocurrió la idea de crear una campaña. Se dio cuenta de que el tráfico en su sitio web podría traducirse a un amplio alcance para un anuncio, y se multiplicaría exponencialmente con una recompensa monetaria. Del dinero, Cohen dice: “Comparado con el valor de una compañera a largo plazo, USD 10.000 es relativamente poco. En términos de ROI, probablemente sea la mejor inversión de mi vida”.

Hasta el momento, su inusual anuncio ha sido visto 3000 veces, y Cohen ha recibido más de 400 mensajes. Si conoces a alguien perfecto para él, o incluso alguien que conoce a alguien, no tengas miedo de contactarlo. Después de todo, lo único mejor que hacer feliz a alguien, ¡es ganar dinero en el proceso!