Lanzan un libro sobre pan que cuesta más de 600 dólares

El pan es uno de los alimentos básicos más grandes e importantes de la dieta humana. ¿Quién no lo ama? Tantos tipos, tantos sabores, tantos orígenes. Acaba de lanzarse un set con los libros más completos sobre el tema: “Modernist Bread: The Art and Science Book Set”, aunque su precio sugerido puede ser un poco difícil de digerir: USD 625.

Este conjunto de 5 volúmenes en una caja de acero inoxidable es un enorme tesoro de conocimiento práctico y técnicas innovadoras sobre la elaboración del pan. Creado por el equipo que publicó el premiado “Modernist Cuisine: The Art and Science of Cooking”, “Modernist Bread: The Art and Science” es una completa compilación de uno de los alimentos básicos más importantes de la dieta humana.

El conjunto de libros captura más de cuatro años de investigación independiente y colaboraciones con profesionales líderes de la industria, que dieron como resultado más de 2,600 páginas con la perspectiva más profunda del pan hasta la fecha.

Modernist Bread pone las últimas investigaciones científicas y aplicaciones de última generación en manos de cualquiera que busque respuestas sobre cómo hacer pan. Pero Modernist Bread no se trata solo de nuevas recetas, sino de cómo pensar el pan desde cero.

Los primeros tres volúmenes de Modernist Bread ofrecen una visión en profundidad de la historia, los fundamentos, los ingredientes, las técnicas y el equipo, seguidos por dos volúmenes completos de recetas y un manual de recetas portátil.

Ya seas nuevo en el sector de la panificación o un profesional con experiencia, podés hornearlo sin importar qué tipo de equipamiento tengas. Todas las recetas en Modernist Bread fueron desarrolladas para hornos profesionales y domésticos, así como para diferentes métodos de mezcla y mezcladores.

Modernist Cuisine viene en una elegante caja de acero inoxidable, y este conjunto de cinco volúmenes contiene más de 1.500 recetas tradicionales y vanguardistas, así como un manual de cocina encuadernado con alambre para que puedas llevar fácilmente todas las recetas a la cocina en una colección compacta.