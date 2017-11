Línea de trenes se disculpa por adelantarse 20 segundos

Los trenes japoneses son asombrosos por varias razones, una de las más sorprendentes es su puntualidad. Pero el pasado martes, un tren en la línea Tsukuba Express de la empresa Metropolitan Intercity Railway del área de Tokio, no cumplió con su horario.

La línea conecta la ciudad de Akihabara, en Tokio, con Tsukuba, en la prefectura de Ibaraki, y durante las mañanas se supone que hay un tren en dirección norte que sale de la estación Minami Nagareyama a las 9:44 a.m. Sin embargo, el 14 de noviembre el tren partió a las 9:43:40, 20 segundos antes de lo que debería.

Antes de que terminara el día, la gerencia de Tsukuba Express emitió una disculpa oficial, publicada en el sitio web de la compañía.

La declaración dice:

“El 14 de noviembre, aproximadamente a las 9:44 a.m., un tren de la empresa Metropolitan Intercity Railway Company en dirección norte, partió de la estación Minami Nagareyama aproximadamente 20 segundos antes de la hora indicada en el cronograma. Ofrecemos nuestras sinceras disculpas por los graves inconvenientes impuestos a nuestros clientes”.

Y si bien la disculpa parece excesiva, también es cierto que debido a que los trenes japoneses suelen ser tan puntuales, algunas personas planifican sus viajes en tren para llegar a la plataforma justo cuando los coches se detienen (mucha gente incluso sincroniza sus relojes con el reloj en su estación local). Es lógico, entonces, que algunas personas pierdan un tren si sale 20 segundos antes de lo habitual, e incluso si llega otro en cuatro minutos, agregar cuatro minutos a esa etapa de su viaje puede hacer que se pierdan otras transferencias en el camino a sus destinos, lo suficiente como para llegar tarde al trabajo o a la escuela.

Cuatro minutos por cada pocos traslados podrían ocasionar que alguien llegue 15 minutos tarde, y aunque no es una gran diferencia, sigue siendo un inconveniente y una posible vergüenza para las personas afectadas, y todo porque Metropolitan Intercity Railway Company no cumplió su promesa de que el tren saldría a las 9:44, y no a las 9:43:40. Peor incluso si este no es el tipo de error que exige una disculpa, no hay nada de malo, y definitivamente es algo admirable, que se tomaran un momento para pedir perdón por cualquier problema que la partida anticipada haya causado.