“El hombre más feo de Zimbabwe”, gana orgulloso por cuarta vez el título

Todos tenemos nuestros defectos físicos y aprendemos a vivir con ellos. Bueno, algunos no, pero para eso está la cirugía plástica. Pero hay un hombre en Zimbabwe que no solo disfruta su fealdad sino que también obtiene premios por ello. ¡William Masvinu de Epworth ha sido coronado como Mr Ugly 2017 de Zimbabwe y no podría estar más orgulloso! Es su cuarto título, y está completamente convencido de que su reinado es indiscutible.

William está contento con el “reconocimiento” en general, pero especialmente contento de recuperar el título que perdió ante otro concursante el año pasado. Ganar concursos de fealdad aparentemente requiere preparación, al igual que los concursos de belleza, y el desempleado de 43 años ahora se está preparando para sorprender al mundo en la competencia Mr Ugly World que tendrá lugar el año próximo en Sudáfrica.

William estaba bastante confundido por perder frente a Maison Sere en 2015, protestando por el hecho de que su rival no tenía nada a su favor excepto los dientes faltantes. La edición de 2016 fue cancelada, por lo que William tuvo que esperar dos años para recuperar su título.

“La última vez, la arrogancia me costó cara, pero esta vez vine bien preparado para el concurso y estoy feliz de haber recuperado mi título”, dijo William. “Nadie puede negar que soy la persona más fea de Zimbabwe. Ahora quiero llevar mi fealdad fuera del país. Estoy seguro de que traeré la corona Mr Ugly World a Zimbabwe”.

El público, sin embargo, estaba cualquier cosa menos feliz con William. Según los medios locales, la gente sugirió una manifestación para protestar contra su monopolio del título. La multitud también propuso que se le impida ingresar a futuros concursos, para que otros puedan tener una oportunidad de ganar.

Pero, ¿qué conlleva el título de “El hombre más feo de Zimbabue”, aparte de los derechos de fanfarronear? Este año, William se embolsó USD 500 y se llevó a casa una vaca. El finalista Fanuel Musekiwa recaudó USD 200, mientras que el ganador anterior, Maison Sere, recibió USD 100.

Ser feo puede ser algo natural, pero ganar concursos lleva mucho más que sólo aparecer. Fanuel está decidido a trabajar duro.

“Trabajaré mucho en mi aspecto y en la forma en que me presento; el año que viene voy a llevarme la corona”, juró.

Como sabemos, la belleza está en el ojo del espectador, por lo que es posible que algunos no encuentren a los concursantes tan feos. Es todo subjetivo, pero es bueno saber que a veces los defectos físicos pueden en realidad proporcionar un impulso de confianza. Una victoria es una victoria, ¿no es cierto?