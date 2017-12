Miralas antes de que sea tarde: las series y películas que abandonan Netflix en enero

Todos los meses, Netflix incorpora a su catálogo nuevas series y películas, tanto producciones propias, como realizaciones de todo el mundo, desde los grandes estudios de Hollywood, hasta cine independiente o de productoras locales.

Pero también todos los meses una gran cantidad de contenidos se dan de baja de la plataforma, casi siempre porque caducan los contratos en los que los realizadores le ceden a Netflix la posibilidad de usar sus programas o sus films. Estas bajas suelen pasar desapercibidas para la mayor parte de los usuarios porque el servicio de video online no anuncia cuáles son los contenidos que desaparecen de su catálogo cada mes.

Por eso, para evitar quedarse con una serie por la mitad, o para los que están guardando una película para ver más adelante, en algún feriado o en las vacaciones, les anticipamos cuáles serán los contenidos que saldrán del catálogo de Netflix durante el mes de enero. Esto no quiere decir que en el futuro algunos de ellos no puedan volver a incorporarse, pero al menos por unos meses no estarán disponibles para los usuarios de Latinoamérica.

Entre lo más destacado que abandona la plataforma este mes están El club de la Pelea, El Cisne Negro y Swiss Army Man. Entre las series y novelas que dejarán de estar en Netflix estos días se destacan The X-Files, Being Human, y Downton Abbey. También dejan la plataforma varios programas infantiles y juveniles, como Alvin y las Ardillas 3, y Care Bears: The Giving Festival, entre otros.

A continuación, la lista completa, ordenada por fecha de salida:



28 de Diciembre

Lake Placid 2

Lake Placid 3

A Perfect Getaway

Hard Target

Where to Invade Next

29 de Diciembre

The Alamo

Swiss Army Man

30 de Diciembre

12 Rounds

Being Human UK (serie)

American Honey

31 de Diciembre

Sonic The Hedgehog (serie)

Max and Ruby (serie)

01 de Enero

Thomas and Friends (serie)

Thomas and Friends: Tale of the Brave

Thomas and Friends: Day of the Diesels

Thomas and Friends: King of the Railway

La saga Crepúsculo: Eclipse

White Chicks

Combustion

Care Bears: The Giving Festival

Care Bears: Oopsy Does It

Care Bears: Share Bear Shines

Defiance

The Lord of the Rings: The Return of the King

The X-Files (serie)

Jesus Camp

Leon (serie)

The Pill

We Are Legion: The Story of Hacktivists

The Siege

The Backyardigans (serie)

I´m Still Here

Jumanji

Tiburón

Vértigo

Alvin y las Ardillas 3

Marley y Yo

El club de la Pelea

Guerra de Novias

Jumper

L.A. Confidential

Mr and Mrs Smith

Lock, Stock and Two Smocking Barrel

El Cisne Negro

Batman Returns

La Mosca

04 de Enero

Downton Abbey (Serie)