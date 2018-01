Estrella porno ofrece ceremonia de matrimonio por 3.000 dólares

Los fanáticos de las películas para adultos se llenaron de una mezcla agridulce de emociones a principios de este mes, ya que Sola Aoi, uno de los pilares del cine pornográfico japonés durante muchos años, anunció su matrimonio. Por un lado, que Aoi ya no esté soltera hará que sea más difícil para algunos hombres fantasear con ella, pero por otro lado, su descripción de su marido como “ni apuesto ni rico” también sin duda tiene a algunos hombres pensando que tal vez ellos también puedan algún día casarse con la chica de sus sueños de video para adultos.

Y aquí es donde aparece Asuka Hoshino, quien entre 2010 y 2014 protagonizó docenas de películas para adultos, muchas de ellas con títulos tan descriptivos como Naive Sex of the Innocent Idol, Surprising Facial, y Let’s Have Sex After Class. Hoshino ya no trabaja en el campo de la pornografía, pero ahora está involucrada en una empresa simplemente sorprendente, ya que está ofreciendo a sus fans la posibilidad de participar en una ceremonia de matrimonio con ella, por una módica tarifa.

Este no es un evento de realidad virtual, sino una auténtica ceremonia planificada y provista por la compañía de planificación de bodas Ambitious. Tres semanas antes de la fecha solicitada, Hoshino, de 31 años, y su pareja se reunirán con los empleados de Ambitious para planear la ceremonia, incluida la selección y la prueba del vestido de alquiler, y el esmoquin que usará la pareja.

La ceremonia se llevará a cabo en el moderno barrio de Odaiba, en Tokio, y en el gran día se les pide a la pareja que lleguen temprano, para que se vistan con sus mejores galas y que el peinado y maquillaje de Hoshino sean hechos por un profesional. Pasarán por un ensayo, luego caminarán del brazo por el pasillo (el padre de Hoshino no estará presente para entregarla), tomarán sus posiciones frente al altar y un maestro de ceremonias realizará la ceremonia.

El novio y Hoshino intercambiarán anillos (con la condición de que él haya comprado un par), el novio levantará el velo de Hoshino y recibirá su beso nupcial (crípticamente descrito por Ambitious como “sólo para la foto”). Después de la ceremonia, un fotógrafo tomará fotos de la feliz pareja, con media docena de copias proporcionadas como parte del paquete, que tiene un precio de USD 3.125. Los anillos no están incluidos en este precio, y no son obligatorios.

Sin embargo, aunque a la pareja se le proporcionará un certificado de matrimonio conmemorativo, la unión no parece ser legalmente vinculante. Como cuestión de hecho, Hoshino ofrece “casarse” con tres fanáticos como parte de la colaboración con Ambitious. Aun así, esta es una oportunidad única de celebrar una ceremonia de boda completa sin repercusiones duraderas, y las partes interesadas pueden presentar su solicitud online en el sitio web de Ambitious.