YouTube también tiene problemas con las noticias falsas

En discusiones sobre la batalla para combatir las noticias falsas, a menudo escuchamos críticas contra Facebook y Google por ayudar a difundir información falsa. Y aunque ambos recientemente han hecho esfuerzos para frenar la propagación de desinformación en sus plataformas, han tenido algunas fallas importantes.

De YouTube se habla con menos frecuencia cuando se trata de noticias falsas, aunque no se queda corto en cuanto a escándalos. El año pasado, varias compañías y grupos retiraron sus avisos cuando se supo que aparecían junto con contenido extremista, y YouTube también tuvo que lidiar con comentarios predatorios sobre videos infantiles, contenido falsamente apropiado para niños y, por supuesto, Logan Paul. Pero hoy, YouTube ha entrado en el foco de las noticias falsas. El video número uno en el sitio la semana pasada fue uno que pretendía demostrar que David Hogg no es un estudiante de la Marjory Stoneman Douglas High School (la escuela de Parkland, Florida donde un ex alumno asesinó a 17 personas el pasado 14 de febrero), sino un actor pagado para hablar durante las crisis.

Hogg es uno de los muchos estudiantes de la escuela Marjory Stoneman Douglas que optaron por expresar sus opiniones y preocupaciones después de la masacre que tuvo lugar en su campus la semana pasada. Y ese foco ha atraído hordas de trolls elevando todo tipo de denuncias, que van desde que Hogg fue entrenado por su padre ex miembro del FBI, hasta que es un “actor de crisis” pago. Este último fue el reclamo que se hizo en los comentarios del video de Tendencias de YouTube. El video en sí era un clip de CBS News del año pasado, que informaba sobre un altercado que tuvo lugar entre un amigo de Hogg y un socorrista de la playa de Redondo. Hogg fue incluido en el informe.

El joven, que estaba visitando Los Ángeles durante ese tiempo, publicó su propio video sobre el evento, pero mientras el clip de CBS no ofrece evidencia de que Hogg sea de hecho un actor pago en lugar de un estudiante de secundaria, de todas formas los trolls lo presentaron como evidencia. Como escribe Snopes, “teóricos de la conspiración y trolls implicaron que un video de meses atrás (a pesar del hecho de que el joven se identificó sin reparos con el mismo nombre, que la gente ocasionalmente viaja por los Estados Unidos, y que su familia se mudó a Florida desde Los Angeles) es de alguna manera “prueba” de que él es un “actor de crisis” entrenado, un rumor infundado que inevitablemente se ve empujado luego de los terribles tiroteos masivos”.

YouTube eliminó el video y un vocero de la compañía dijo: “Este video nunca debería haber aparecido en Trending. Debido a que el video contenía imágenes de una fuente autorizada de noticias, nuestro sistema lo clasificó incorrectamente. Tan pronto como nos dimos cuenta del video, lo eliminamos de Trending y de YouTube por violar nuestras políticas. Estamos trabajando para mejorar nuestros sistemas en el futuro”.

Google, dueño de YouTube, ha sido criticado por difundir noticias falsas en el pasado. Después de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, la búsqueda de Google reveló un sitio de WordPress plagado de imprecisiones sobre los números finales de las elecciones, y después del tiroteo en Las Vegas en octubre pasado, promovió un thread de 4chan que difundía información errónea sobre la masacre. El año pasado, Google tomó medidas para evitar que su búsqueda apareciera en las noticias falsas, lo que incluía agregar etiquetas de Fact Check, promover más fuentes autorizadas, y asociarse con la Red Internacional de Verificación de Datos. También comenzó a mostrar más información sobre los medios, utilizar indicadores de confianza, y dejó de mostrar noticias de fuentes que no proporcionan su país de origen. El mes pasado, también anunció que comenzaría a hacer más para evitar que las noticias falsas se filtren en sus contenidos.

Pero, ¿qué sigue para YouTube? Aunque eliminó el ofensivo video, aún hay muchos más que afirman que David Hogg es un actor, lo que también es un problema en Facebook. La sección Tendencias de YouTube está organizada por algoritmos, no por personas, y como muestra esta falla en las noticias, eso es claramente un problema. Google se ha vuelto cada vez más consciente de que puede necesitar más humanos reales a bordo moderando su contenido y entrenando sus algoritmos, y anunció el año pasado que contrataría a 10.000 personas para revisar el contenido en sus plataformas. Del mismo modo, YouTube dijo a principios de este año que comenzaría a examinar manualmente el contenido incluido en su programa de Anuncios Preferidos tras el escándalo de Logan Paul.

Pero eso no es suficiente. YouTube es una plataforma importante con millones de espectadores y cuando las noticias falsas llegan a Trending, aunque sea por poco tiempo, pueden causar daños irreparables. No se puede buscar a David Hogg en ningún lado sin cruzarse con las teorías conspirativas con afirmaciones descabelladas e infundadas. Este evento es solo el último ejemplo para resaltar los problemas de contenido de YouTube, y tendrá que hacer algo más que reducir el dinero publicitario, y vetar algunos videos si no quiere ser una fuente de noticias falsas y desinformación. La plataforma afirma que está trabajando para mejorar sus sistemas, pero cuáles son esos esfuerzos, no está claro. Algo de transparencia y detalles sobre lo que va a hacer en el futuro para prevenir errores atroces como este, sería un gran avance.

