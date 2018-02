Geriátrico ofrece baile del caño para entretener a sus residentes

Un hogar para ancianos está en problemas luego de que su personal proporcionara bailes de caño como entretenimiento para sus residentes mayores.

Alrededor de 30 pensionistas, tanto hombres como mujeres, recibieron la “inapropiada” actividad, generalmente asociada con clubes de strippers.

Las autoridades de Fairmile Grange en Dorset, Reino Unido, defendieron el entretenimiento, diciendo que los residentes “querían algo un poco diferente”, que habían pedido específicamente el pole dancing, y que disfrutaron del espectáculo.

Seis mujeres con poca ropa participaron en el show que tuvo lugar en el comedor comunitario de la residencia. Instalaron un poste de metal y se turnaron para girar y moverse entre melodías, incluyendo Abba y Singing in the Rain. Las bailarinas tenían entre 20 y 40 años, y llevaban tops y pantalones cortos, y leotardos.

Al final de las presentaciones, los residentes ancianos aplaudieron con entusiasmo, ya que claramente apreciaban un cambio a las habituales actividades de jardinería y artesanía.

La entrenadora personal Katie Henry, de 35 años, que dirige Pole Dance Factory, reveló que los invitaron a volver a presentarse en el hogar de ancianos.

“Creo que debe haber sido la primera vez que nuestros bailarines se presentaron ante personas de esa edad que no eran sus abuelos. Actuamos con viejos clásicos como Abba y Singing in the Rain, y los residentes parecían divertirse. Hemos sido invitados a volver a actuar nuevamente. Recibimos críticas, pero el pole dance es lo que haces de él. Es un deporte, ha sido certificado como deporte, y hemos desarrollado específicamente un rendimiento deportivo y gimnástico que pensamos que era apropiado para un hogar de ancianos”, declaró la joven.

Algunos concejales locales han criticado las actuaciones, etiquetándolas como “inapropiadas” para un hogar de ancianos. Peter Hall, que representa el barrio donde se encuentra Fairmile Grange, dijo: “Mi opinión es que no es apropiado para un hogar de ancianos. No es realmente el tipo de entretenimiento que habría pensado que los residentes querían o hubieran alentado”.

La concejal Denise Jones agregó: “Estoy un poco sorprendida al respecto. Aunque siempre estoy encantada de ver ampliar los horizontes de las personas mayores, no estoy segura de que eso incluya el pole dance”.

Pero el hogar Fairmile Grange, que tiene 80 habitaciones y ofrece atención especializada 24 horas de enfermería y demencia a los residentes, defendió la decisión.

Izzy Nicholls, director de operaciones y calidad de la institución, dijo: “Los familiares y residentes habían pedido más actividades de estilo moderno. A los residentes se les dieron varias opciones de actividad, y específicamente eligieron una compañía local de baile de caño. El pole dance es un deporte provisionalmente reconocido por la Asociación Global de Federación Internacional de Deportes, y están trabajando para convertirse en un deporte olímpico reconocido. Este deporte de alto rendimiento combina la danza y la acrobacia, que requieren una gran fuerza física y resistencia. Nos enorgullece desafiar los estereotipos y continuamente ofreceremos a nuestros residentes la opción de experimentar actividades apropiadas, nuevas y progresivas”.