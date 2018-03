Huéspedes piden foto de Jeff Goldblum en su habitación, y el hotel duplica la apuesta

Una pareja que visitó Singapur tuvo una solicitud algo inusual para el hotel en el que habían reservado su estadía: tener una foto del actor Jeff Goldblum junto a su cama. No sabemos cuántos hoteles tomarían ese tipo de cosas en serio, pero el Mariott Tang Plaza, en Singapur, definitivamente sí.

El hotel recibió una solicitud inusual en un correo electrónico confirmando la llegada de la pareja, y aunque el personal no usó la imagen específica adjunta por el cliente, se aseguraron de que la los huéspedes estuvieran satisfechos cuando ingresaran a su habitación. Cuando los visitantes finalmente llegaron, encontraron no una, sino varias fotos del actor Jeff Goldblum, tanto en la habitación como en el baño.

La pareja quedó tan impresionada con los esfuerzos del hotel para complacerlos, que tomaron fotos de todos los Goldblum, y compartieron su historia en Reddit. En las imágenes pueden verse las fotos del popular actor pegadas en el pasillo, encima del televisor, en el baño, e incluso un collage de fotos colocado sobre su almohada. Este último incluyó además un mensaje de bienvenida especial: “¡Jeff Goldblum les da la bienvenida!”.

Su publicación se hizo viral y el diario The Straits Times visitó el Mariott Tang Plaza para hablar con el personal sobre la extraña solicitud. Curiosamente, no se sorprendieron demasiado cuando leyeron el email de Elliott, ya que habían recibido varias solicitudes especiales en el pasado.

“Nuestros huéspedes vienen de todas partes del mundo, y siempre haremos nuestro mejor esfuerzo para acceder a sus solicitudes y crear experiencias esplendorosas y memorables para nuestros huéspedes”, dijo al periódico singapurense Daniel Burstein, director de operaciones del hotel. “Haremos nuestro mejor esfuerzo para no decir que no. Si es algo que no podemos encontrar o no podemos hacer, encontraremos una alternativa”.

Algunas de las solicitudes que el hotel Marriott Marriott Tang Plaza ha recibido en el pasado incluyen una banda de tres piezas en la sala, tener la habitación decorada con juguetes de peluche, o tener flores de temporada importadas adornando la habitación.

Y esta no es la primera vez que un huésped del hotel pide una foto de un actor de Hollywood. En 2015, un invitado en el Hotel Indigo San Antonio-Riverwalk en Texas solicitó una foto de Nicolas Cage de la película Con Air, y en 2016, un huésped del hotel The Huntley en Santa Monica, California, pidió fotos enmarcadas de Jeff Goldblum en su habitación. Ambos obtuvieron su deseo.