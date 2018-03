Madres ofrecen servicio de despertador para no llegar tarde al trabajo

A nadie le gusta despertarse con el sonido de una alarma, ¿verdad? No importa si proviene de un reloj despertador o de tu teléfono junto a la cama, el objetivo de una alarma es despertarte cuando preferís dormir, a menudo con un sonido molesto o un zumbido que implica que tu primera emoción del día es una irritación somnolienta.

¿No sería mejor comenzar la mañana con un toque más amable y humano? Acordate cuando eras un niño, y tu mamá venía y te despertaba con un suave “Buenos días”. Claro, tal vez no saltabas de la cama lleno de energía y entusiasmo, pero al menos tenías un recordatorio sincero de que había alguien en el mundo que te apoyaba para que salgas al mundo y tengas un gran día.

Desafortunadamente, ese servicio personal es algo que perdemos a medida que envejecemos. Pero este mes, la proveedora de servicios de telefonía móvil japonesa Au retoma esa parte de la feliz infancia con su servicio au Morning Call, brindado por madres japonesas.

En una encuesta de recién graduados a punto de comenzar su primer trabajo como adultos, au descubrió que el 80.8 por ciento estaba preocupado por poder levantarse de la cama y llegar a la oficina a tiempo, y el 67.3 por ciento también dijo que necesitaban practicar despertarse temprano unos meses antes.

Entonces para ayudarlos, au reclutó un equipo de “oka-chan” (“mamis”) para un programa de llamadas despertador de cinco días. El sitio web del proyecto exhibe los perfiles de las 10 mamás que los participantes pueden elegir. Por ejemplo, Tomoe Fushimi, dueña de una posada de 52 años, ya ha criado a una hija, y su voz es descrita como “una voz majestuosa y estilo anime”.

Tal vez prefieras que la que te saque de tu sueño sea la voz “ligeramente ronca aunque ligeramente aguda” de Ikuyo Hamada, de 50 años, una madre de dos hijos que está catalogada como “la J-Soul Sister de la Región Kansai”.

O, si la experiencia es el factor crítico en tus necesidades de despertar, podés optar por la “Sra. Estoica”, Hinata Fuyuno, de 60 años, el miembro más antiguo del equipo, cuya voz es suave y relajada.

Sin embargo, mientras que el amor de una madre puede ser ilimitado, su tiempo no lo es, por lo que el cuerpo de madres despertadoras no puede llamar a todos los jóvenes soñolientos de Japón. Por eso se seleccionarán 100 solicitantes elegidos al azar para recibir las llamadas matutinas, que se pueden solicitar en cualquier momento entre las 6:30 y 8:59 a.m.