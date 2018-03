Las mejores cámaras de smartphones para viajeros

DxOMark Image Labs, considerado el estándar de la industria para las calificaciones de calidad de cámaras e imágenes, evaluó el nuevo Samsung Galaxy S9 Plus y lanzó una versión actualizada del ránking de las mejores cámaras de teléfonos móviles esta semana.

Para los viajeros en busca de un nuevo teléfono, la lista puede ayudar a tomar una decisión en un mercado inundado de opciones.

Pero hay algunos factores que tienen más peso que otros para los viajeros frecuentes. Para ayudar a los trotamundos a elegir los mejores dispositivos, se evaluaron los mejores teléfonos del mercado en función de las características más importantes.

Samsung Galaxy S9 Plus

Si tu prioridad es tomar bellas fotos de viajes, tal vez desees considerar actualizarte al nuevo teléfono insignia de Samsung.

Presentado el 25 de febrero, el Galaxy S9 Plus superó al Google Pixel 2 y se colocó en el primer lugar del ranking de cámaras móviles de DxOMark. Obtuvo un 99 de 100 en sus puntajes colectivos de fotos y video, y DxOMark lo declaró el “mejor puntaje de fotos que hemos visto hasta ahora”. El teléfono tiene una excelente resolución, incluso cuando se utiliza el zoom, y produce fotos luminosas y vívidas. Su precio de mercado es de USD 839.

Google Pixel 2

El Pixel 2 de Google ocupa el segundo lugar con 98 puntos. Su enfoque automático preciso, flash sólido y preservación de detalles continúan haciéndolo un poderoso dispositivo complementario para los fotógrafos. De los mejores teléfonos inteligentes en esta lista, el Pixel 2 sigue siendo la mejor opción para los videógrafos, con 96 puntos sobre 100. Su precio de mercado es de USD 700.

Apple iPhone X

El iPhone X de Apple ocupa el tercer lugar con 97 puntos, aunque su cámara en realidad supera al Google Pixel 2 en cuanto a fotografías (una puntuación de video más débil le bajó la clasificación general, pero la cámara sola fue, antes del Samsung Galaxy S9 Plus, aclamada como la de mejor rendimiento para imágenes fijas). En comparación con el iPhone 8 Plus, el X tiene un rendimiento de zoom superior, exposición, y reproducción del color, entre otros factores. Su modo retrato también fue un destacado. Su valor es USD 999.

Huawei Mate 10 Pro

Un teléfono poco conocido de un fabricante chino que recién está disponible en Estados Unidos desde mediados de febrero, el Huawei Mate 10 Pro cuenta con cámara dual Leica y se une al iPhone X con 97 puntos en total. DxOMark dio a este teléfono altas calificaciones por su amplio rango dinámico, preservación de detalles (incluso en condiciones de poca luz y zoom) y su enfoque automático “sobresaliente”. Su precio es USD 740.

Compartiendo el quinto lugar están el Apple iPhone 8 Plus y el Samsung Galaxy Note 8, ambos con una puntuación sólida de 94 puntos en la cámara. Para los fanáticos del iPhone que no pueden soportar una etiqueta un precio de casi 1.000 dólares, el iPhone 8 Plus es una excelente opción.

