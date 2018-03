Facebook cada vez deriva menos tráfico a los sitios de noticias

El pasado mes de enero Facebook anunció que reducirá el volumen de noticias en sus feeds, a favor de más publicaciones de amigos y familiares. De hecho, el papel de Facebook en la distribución de noticias ha estado disminuyendo drásticamente desde hace más de un año.

Los datos de Parse.ly, que rastrea las visitas a más de 2.500 sitios de medios de noticias, muestran que, antes de las elecciones presidenciales de 2016 en EE.UU., más del 40 por ciento del tráfico a esos sitios provenía de Facebook. A fines de 2017, Facebook representaba menos del 26 por ciento del tráfico de esos medios.

Esa tendencia descendiente probablemente continue a medida que Facebook despliegue los cambios en las noticias. En una conferencia de febrero patrocinada por Recode, el jefe de feeds de noticias, Adam Mosseri, dijo que en los próximos meses, las noticias representarán aproximadamente el 4 por ciento del contenido en los feeds. Los datos de Parse.ly muestran que la proporción del tráfico de medios procedente de Facebook cayó en febrero a un 20 por ciento, el más bajo registrado desde el año 2013.

Facebook dice que gran parte del declive en 2017 se debió a la explosión de los videos publicados en los feeds de noticias después de las elecciones. El portavoz de noticias, Tucker Bounds, dijo que la gente pasa más tiempo mirando videos que leyendo los titulares. El algoritmo de los feed de noticias se modificó para reducir el clickbait, el sensacionalismo y la desinformación en 2017, pero también redujo el tráfico de referencias, aseguró.

Otro factor en el declive de Facebook ha sido la creciente popularidad de la tecnología Accelerated Mobile Pages (AMP) de Google con los medios. AMP es el esfuerzo de Google para que el contenido de los editores se cargue más rápido en las páginas web móviles, y para que los lectores puedan encontrar su contenido en los sitios de Google con mayor facilidad. En un evento en San Francisco en febrero, el consultor general de Google, Kent Walker, dijo esperar que Google publique más ganancias. “No retrocedemos ante las noticias, duplicamos las noticias”, dijo.

Por otro lado, los propios medios han contribuido a la caída en el tráfico de referencias de Facebook. Desde su perspectiva, la estrategia de distribución de Facebook ha sido esquizofrénica, por lo que están menos dispuestos a dar acceso a Facebook a todo su contenido. Por ejemplo, durante 2015 y 2016, los editores estaban entusiasmados con la función de artículos instantáneos de Facebook diseñada para permitir que su contenido se cargue más rápido. Pero en 2017 muchos editores concluyeron que el acuerdo no les ayudaba a ganar dinero, y ofrecieron menos contenido para ese programa.

Hasta hace muy poco parecía que Facebook estaba teniendo problemas para decidir cómo pensar la distribución de noticias. Por ejemplo, una semana después de anunciar que estaba cambiando el feed de noticias para promover interacciones más significativas entre amigos y familiares y quitar importancia a las noticias, Facebook dijo que comenzaría a impulsar las publicaciones más confiables basadas en encuestas de usuarios. Unas semanas más tarde, dijo que también planea aumentar el contenido de los periódicos locales, en un esfuerzo por ayudar a los medios en apuros que han visto decrecer gran parte de sus ingresos publicitarios en Facebook y Google.

En la presentación de Recode, Mosseri y el jefe de alianzas de noticias Campbell Brown trataron de aclarar cualquier confusión: las notas más largas y mejor informadas ahora se verán mejor en el suministro de noticias que las piezas más cortas de clickbait. Además, aparecerán más noticias que reflejarán los muros de pago que los medios están generando en sus propios sitios. O sea: Si alguna vez contaste con que Facebook distribuiría tu contenido, olvidate.

Brown reconoció que incluso los mejores medios han descubierto que el enfoque de Facebook con respecto a la distribución de noticias es enloquecedor. “Vamos a tener que ser mucho más transparentes y francos con los medios, sobre que vamos a necesitar experimentar, y que algunos experimentos pueden no funcionar”, dijo en la conferencia. “No hemos sido tan abiertos al respecto como deberíamos haber sido”.

Pero también dijo que los sitios que están más interesados ​​en la cantidad de noticias sobre la calidad, y que están demasiado apegados a las historias cortas con titulares proclives al clickbait, tampoco deberían esperar el cálido abrazo de Facebook. “Mi trabajo no es reclutar gente de la organización de noticias para poner su material en Facebook. Esto no se trata de que intentemos hacer felices a todos. Mi trabajo es asegurar que haya noticias de calidad en Facebook, y que los medios que quieran hacer noticias de calidad en Facebook tengan un modelo de negocio que funcione”. Si Brown cumple esa promesa, muchos medios no tendrán problemas para perdonar a Facebook por las transgresiones previas.

