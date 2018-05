Esta comida japonesa de hospital hará que nunca quieras recibir el alta

Una mujer que dio a luz recientemente en una clínica en Miso, Japón, publicó una serie de fotos de la comida que le sirvieron allí, que hacen que parezca que tuvo a su bebé en un restaurante con una estrella Michelin.

Cuando hablamos de comida hospitalaria, la mayoría de la gente usa frases como “apenas comestible” o “insípida” o “difícil de digerir”, pero Japón es una prueba de que la comida de hospital no tiene por qué ser desagradable. La usuaria de Imgur jenkinsinjapan, a quien recientemente ingresaron en una pequeña clínica en Miso para dar a luz, compartió algunas fotos de los diversos platos que le sirvieron allí, y se ven deliciosos.

La mujer escribió que debido a que su cesárea no estaba planeada, se le sirvió el curso de alimentos estándar del hospital, que incluía panqueques, tostadas francesas, mariscos y pastas, todos tan bien servidos que podían avergonzar a muchos restaurantes de primera clase.

“Mi cesárea no estaba planeada, así que la comida que obtuve no era realmente comida preoperatoria. ¡No podía comer la mayor parte!”, contó jenkinsinjapan. “Las comidas no eran específicamente para personas en trabajo de parto. ¡No estoy segura de que las restricciones alimenticias para el embarazo sigan vigentes cuando el bebé está por salir! ”

Jenkinsinjapan dejó en claro que se trataba de “una pequeña clínica obstétrica de propiedad privada”, pero que “los costos estaban cubiertos en su mayoría por un seguro estándar”.

“Pagué un poco más, pero lo que pagué era bastante estándar para la mayoría de los hospitales en el área”, agregó.

Si bien sería injusto proyectar este estándar exacto para todos los hospitales y clínicas en Japón, las instituciones de salud japonesas son famosas por la calidad de sus alimentos. El año pasado, una publicación similar de Imgur con fotos de platos servidos en un hospital diferente en Japón también se volvió viral, y el sitio web japonés de noticias Grape informa que los japoneses frecuentemente consideran la calidad de los alimentos cuando seleccionan un hospital.