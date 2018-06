¿Cuántos usuarios de redes sociales son personas reales?

La mayoría de los usuarios de las redes sociales sabe que las cuentas de bots se encuentran entre nosotros, ya sea como votantes falsos con opiniones fuertes, o re-tuiteros obsesivos del contenido de una única corporación. Sin embargo, cuando se trata de distinguir las cuentas “falsas” de las reales, o simplemente saber cuántos usuarios que no son personas están activos online, incluso los más expertos están a oscuras.

Las estadísticas sugieren que hay más de tres mil millones de usuarios de redes sociales en el mundo, muchos de los cuales mantienen cuentas en múltiples plataformas. El número total de cuentas de redes sociales puede ser varias veces mayor, lo que hace que la tarea de clasificar a las personas (y sus alter-egos online) de las cuentas comerciales, políticas y trolling generales sea un desafío técnico gigantesco.

De acuerdo con los expertos que consultó Gizmodo, es prácticamente imposible precisar quién es real y quién no, pero hay algunas cosas que los usuarios de Internet pueden tener en cuenta:

Filippo Menczer – Profesor de Informática e Informática, Centro de Redes Complejas e Investigación de Sistemas, Indiana University Network Science Institute.

Me gustaría referirme al periódico de nuestro centro, donde estimamos que entre el 9% y el 15% de las cuentas de Twitter activas pueden ser bots sociales, lo que implicaría que entre el 85% y el 91% son humanos. Por supuesto, estas son estimaciones basadas en varias suposiciones, pero creo que es lo mejor que tenemos en este momento. Es posible que hayan escuchado la cifra del 15%, como se cita ampliamente en los medios de comunicación.

David Caplan – Co-Fundador de TwitterAudit

En TwitterAudit hemos analizado a decenas de millones de usuarios de Twitter en los últimos seis años. Hemos ajustado nuestro algoritmo para reconocer patrones de bot que distinguen cuentas falsas de cuentas reales. Según nuestros datos, estimaríamos que el 40-60% de las cuentas de Twitter representan personas reales. Es mucho más fácil suscribir una cuenta falsa/bot en Twitter que en otras redes sociales, y en muchos casos es difícil saber si una cuenta es falsa o simplemente inactiva. Por otro lado, es un poco más fácil definir una “persona real” en Twitter que en, por ejemplo, Instagram.

Ben Nimmo – Becario de Defensa de la Información, Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council

La respuesta corta es que no sabemos la respuesta. En un nivel, casi todas las cuentas de redes sociales tienen un ser humano en algún lugar detrás, para crearla y operarla, incluso si todo lo que hacen es preprogramarlas como un bot.

¿Cuántas cuentas de redes sociales pertenecen a la persona que dicen ser? Hay millones que no. Hay cuentas de trol que pretenden ser otra persona. Hay cuentas de bot que usan la imagen y el nombre de perfil de otra persona, pero están automatizadas para publicar cientos de veces al día. Hay cuentas que solían ser administradas por un usuario genuino, pero fueron hackeadas y tomadas por otra persona. Hay cuentas que dicen ser una sola persona pero que son operadas por un equipo. Hay cuentas cyborg que a veces publican contenido escrito, y algunas veces se publican en piloto automático, sin intervención humana.

Es por eso que es tan importante pensar antes de hacer clic. No se pueden tomar todas las cuentas a su valor nominal: diferentes personas ejecutarán cuentas de suplantación para tener un efecto político, o para propagar spam y malware, o simplemente por la diversión de causar problemas. Siempre vale la pena ver la forma en que se comporta una cuenta antes de interactuar con ella.

Shu-Sha Angie Guan – Ph.D. Profesor Asistente de Desarrollo Infantil y Adolescente, Universidad Estatal de California, Northridge

En una encuesta de 378 “residentes” del mundo virtual Second Life, mis coautores y yo encontramos que los residentes informaron un promedio de dos cuentas de avatar (específicamente 2.45, desviación estándar = 3.58). Aunque el 58% de los residentes informaron tener solo una cuenta primaria de avatar, el 42% informó cuentas alternativas; el número promedio de cuentas por residente y la desviación estándar alta es probable debido a los pocos residentes que tienen una gran cantidad de cuentas (digamos, 5 a 10).

Los mundos virtuales son diferentes de los sitios de redes sociales, posiblemente debido a su inmersión y a su diferente gama de actividades. Sin embargo, si el comportamiento de creación de cuentas en Second Life es comparable al comportamiento de creación de cuentas en sitios de redes sociales como Facebook y Twitter, entonces es probable que muchas personas tengan una cuenta principal, algunas personas tengan una segunda cuenta alternativa y alguna gente tenga una gran cantidad de cuentas alternativas.

Rami Essaid – Cofundador y Director de Producto y Oficial de Estrategia en Distil Networks (Detección y Mitigación de Bot)

Es difícil identificar una cantidad específica de usuarios reales en las plataformas de redes sociales, pero los consumidores deben ser conscientes de que los bots son más frecuentes de lo que muchos esperan. Por ejemplo, en octubre de 2017, Twitter testificó ante el Congreso que alrededor del 5% de las cuentas son administradas por bots, sin embargo, algunos estudios han demostrado que esa cifra llega al 15%.

Un bot es cualquier herramienta automatizada o script que está diseñado para realizar una tarea específica, y se puede utilizar en las redes sociales para ampliar la agenda de una persona para que parezca más amplia de lo que realmente es. Los bots políticos en particular se pueden usar para exagerar la popularidad de los políticos y manipular la conversación pública. Al inclinar la balanza del discurso público, las redes sociales tienen un poder sin precedentes para influir en las opiniones personales, así como en las decisiones comerciales.

Sin embargo, hay una razón por la cual las plataformas de redes sociales permiten que este problema persista. Las compañías de redes sociales, como la mayoría de las empresas, informan a los inversores o accionistas, y donde sienten la responsabilidad de informar continuamente el crecimiento es en el número de usuarios activos como una medida de éxito. Estas compañías ya han empezado a incluir bots en sus informes de crecimiento de usuarios. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, cada vez es más difícil para las empresas de redes sociales comenzar a filtrar las cuentas no humanas. Si bien proporcionaría una visión precisa de los usuarios reales, es posible que no muestre el crecimiento que deseaban o prometían. A medida que las empresas de redes sociales continúan experimentando un refuerzo positivo del mercado, se quedan con un incentivo perverso para evitar la vigilancia del problema del bot.

Entonces, ¿cuál es la respuesta para resolver este problema? Es necesario que haya una combinación de tecnología y legislación. Si bien la legislación sin duda ayuda a sacar a la luz los problemas en cada industria plagada de bots y puede ayudar a proporcionar algo de justicia, la ley por sí sola no va a detener a los piratas informáticos y los estafadores. La tecnología que es capaz de bloquear el acceso de los bots al sitio web, también puede hacer mella en el problema, pero es necesario que haya un esfuerzo de colaboración entre los dos.

Pete Hunt – CEO de Smyte (Fraude y protección contra spam / estrategia de seguridad en línea)

Las cuentas falsas son una amenaza existencial para las redes sociales. El objetivo de las redes es interactuar con personas reales y comprometerse con contenido legítimo; una vez que se cuestiona, el compromiso cae en picado. Si nos fijamos en lo que Facebook y Twitter han informado públicamente, el rango probable de cuentas sociales falsas ha estado históricamente entre el 15% y el 25% de los usuarios.

Debido a que los sistemas de identidad se basan en gran medida en paradigmas anteriores a Internet, ocultar la identidad online es trivial. Piénsenlo, en el mundo real, nuestro sistema de identidad es una tarjeta: es una licencia de conducir o un pasaporte. Un humano lo mira y dice: “Oh, si te ves legítimo” y piensa “este documento no es falso”. Esto funciona principalmente porque los humanos son expertos en determinar si el DI coincide con la persona que está frente a ellos.

Pero online, el concepto de “licencia de conducir” no existe. El anonimato es una realidad fundamental de la experiencia online de hoy. Los combos ID / PW no resuelven inherentemente el problema del anonimato, por lo que las redes sociales introducen lo que llamamos “fricciones ingenuas”, como CAPTCHA, correo electrónico, SMS y verificación telefónica. Llamamos a estos “ingenuos” porque están bien intencionados, pero en realidad disuaden a los usuarios legítimos y no maliciosos.

La nueva forma de validar cuentas de usuario es implementar un sistema que pueda imitar la intuición de un ser humano. En lugar de mirar una licencia de conducir o pasaporte, este sistema analiza los datos de contenido y de comportamiento de la cuenta y del usuario que lo configuró, y lo hace en tiempo real. Estos datos proporcionan amplias pistas para predecir, con precisión, si una cuenta dada es falsa o no.

