Tiene 18 años pero parece un abuelo de 80

Al mirar a Xiao Cui por primera vez, uno podría jurar que tiene al menos 80 años, pero de hecho es un estudiante de secundaria de 18 años que padece una condición de salud muy rara, que causa que sus músculos faciales y la piel se caigan, haciéndolo parecer muchísimo más viejo de lo que realmente es.

Xiao Cui, de 18 años, es estudiante de último año en una escuela secundaria superior en Harbin, China, pero no puede adivinarse simplemente mirándolo. Se parece más a un jubilado que a un joven en la flor de la vida, pero todo se debe a una misteriosa afección que ha estado causando que sus músculos faciales y su piel se arruguen. En un video que se volvió viral en China a fines del mes pasado, Cui dice que notó los primeros síntomas durante la escuela secundaria, y que su rostro ha estado volviéndose más delicado desde entonces, hasta el punto en que ahora luce muchas décadas más viejo que sus compañeros de clase. Los médicos aún están estudiando su condición, así que todavía no saben la forma de detenerla o deshacer sus efectos, por lo que Xiao no tiene otra opción que aceptarla y mantenerse positivo.

Afortunadamente para Xiao Cui, aparte de alterar completamente su apariencia, la misteriosa condición no parece haber tenido un efecto negativo en su salud, y gracias al apoyo de su familia y amigos, ha podido aceptar que hay más en la vida que un aspecto juvenil. El joven de 18 años es uno de los mejores estudiantes en su escuela e incluso algunos de sus colegas lo llaman “Superman” por su habilidad para sobresalir en varios campos. Sus maestros también hablan muy bien de él y están convencidos de que, a pesar de las dificultades que ha tenido que soportar, irá a estudiar a una de las principales universidades chinas, y tendrá éxito en los objetivos que se proponga.

El joven dice que a veces la gente se burla de su aspecto, y admite que esto a veces lo afecta, pero sabe que la única forma de superar su situación es mantener una actitud positiva.

“Estaría mintiendo si dijera que no me molesta mi apariencia, pero siempre he sido una persona positiva, es mi mayor fortaleza”, dijo Xiao Cui.

Actualmente, Xiao está estudiando duro para aprobar sus exámenes y, con suerte, será aceptado en la Universidad de Beijing o en la Universidad de Tsinghua, dos de las instituciones de aprendizaje más prestigiosas de China.