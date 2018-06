Lanzan un juego donde los jugadores son delincuentes, y el premio es tiempo real de cárcel

La Oficina del Sheriff del Condado de Sullivan, en Tennessee, se ha hecho famosa por idear un enfoque único para atrapar a personas buscadas. Crearon un programa semanal de juegos llamado “Busted Bingo”, en el que a las personas buscadas se les asignan bolillas numeradas, y se las selecciona al azar para una estadía con todo incluido en una celda de la cárcel del condado. Probablemente sea el primer juego del mundo que nadie quiere ganar.

El primer episodio de Busted Bingo se emitió el 15 de noviembre de 2017 y generó bastante cobertura de los medios, especialmente a nivel local. El sheriff Wayne Anderson, el presentador del inusual juego, dijo que el show era una forma innovadora de involucrar al público en el proceso de captura de delincuentes buscados. La idea era que si alguien reconocía al “ganador” seleccionado del juego, podían llamar a la policía para entregarlos y ahorrarles a los oficiales el problema de ubicarlos. Créase o no, realmente funcionó. El primer ganador de Busted Bingo fue arrestado solo unas horas más tarde de que el episodio se transmitiera en YouTube.

“Cuando se involucra a la gente y se involucra al público, porque algunas de estas personas pueden tener un trabajo en algún lugar que no conocemos, y dicen “yo trabajo con ese tipo” o “trabajo con esa señora”, lo que sea, y así los llaman y los entregan”, dijo el Sheriff Anderson.

Como cualquier juego respetable, Busted Bingo en realidad tiene su propia introducción, así como un tablero con las fotos de los jugadores y los números correspondientes. Cada episodio, un manojo de bolas numeradas se arroja a una máquina de bingo, gira varias veces y luego se selecciona un afortunado ganador. La foto de la persona buscada y las ofensas criminales se muestran en la pantalla, para que los espectadores puedan verlas bien. Finalmente, el alguacil Anderson aconseja al ganador que se despida de sus seres queridos y se entregue, porque él y sus agentes de policía van a por ellos.

A pesar de las críticas de que Busted Bingo no es profesional, o de que se burla del sistema judicial, el programa de juegos ha estado funcionando bien, con nuevos episodios publicados en YouTube y Facebook todas las semanas. El sheriff Anderson es plenamente consciente de la controversia que rodea su poco ortodoxo método, pero para él, todo se trata de llevar a las personas ante la justicia.

“Creo que a algunas personas les gustó y a otras no, pero de cualquier forma, lo hacemos para llamar su atención”, dijo el presentador de Bingo Busted. “La conclusión es que tenemos que cumplir estas órdenes. La ley me obliga, y me obliga a hacerlo. Entonces, lo que sea que hagamos para llamar la atención de la gente, y que se interesen en ayudarnos, tengo el deber de hacerlo”.

Y luego está el hecho de que Busted Bingo realmente funciona. Como dijo Anderson, el mes pasado el controvertido programa de juegos ayudó a la Oficina del Sheriff del Condado de Sullivan a atrapar a más de una docena de personas buscadas.

“Trabajamos en órdenes de detención todos los días, todas las noches, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tratando de encontrar personas sobre las que tenemos órdenes de búsqueda. Pero queríamos idear una nueva forma, una forma diferente que todo el mundo verá y nos ayudará a encontrar más personas “, dijo el sheriff. “Les digo a todos que es un juego un poco tonto, pero funciona, y atrapamos a mucha gente. Hasta ahora hemos atrapado 15 de 24”.