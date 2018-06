Agua de Hot Dog envasada, la estrella de un festival gastronómico

Los visitantes del Car Free Festival en Vancouver, Canadá, tuvieron la oportunidad de comprar uno de los productos alimenticios más inusuales que se hayan creado: el agua de perros calientes sin filtrar.

Sin gluten, rica en sodio y electrolitos, y embotellada en una elegante botella de vidrio, el agua de hot dogs sin filtro tiene toda la locura por la comida saludable. Y con un costo considerable de USD 38 por botella, incluso tiene la etiqueta de precio a medida. Al igual que las aguas “crudas” o “inteligentes” disponibles actualmente en el mercado, el agua de salchicha viene con una serie de supuestos beneficios para la salud: es rica en sodio, lo que ayuda al cuerpo a aumentar su ingesta de agua, ayuda al bebedor a perder peso, aumenta las funciones del cerebro, te hace parecer más joven y aumenta la vitalidad, y desencadena procesos antiinflamatorios, por lo que es la bebida perfecta después del entrenamiento. Y la guinda del pastel: cada botella contiene una verdadera salchicha.

Con productos como el agua de espárragos que son tan populares en estos días, no hubiera sorprendido en absoluto si el agua de perros calientes sin filtro fuera una verdadera idea. Sin embargo, no lo es. La hilarante creación de “alimento saludable” es un invento de Douglas Evans, un artista que lo llamó “un comentario sobre la comercialización de productos, y especialmente sobre el marketing de productos de curanderismo”.

“La Hot Dog Water, en su absurdo, espera alentar el pensamiento crítico relacionado con el marketing de productos y el importante papel que puede desempeñar en nuestras elecciones de compra”, dijo Evans. “Creo que las personas realmente se irán y reconsiderarán algunas de estas otras botellas de USD 80 de aguas “crudas” o “inteligentes”, o cualquier cosa que no tenga un respaldo científico sustancial, más que un montón de bonitas campañas de marketing “.

Para hacer que el agua de perro caliente sin filtrar parezca un producto real, Douglas Evans gastó dinero real en crearla (alrededor de USD 1200), y resultó tan creíble, que la gente en el Festival de Vancouver, donde el artista tenía su propio stand, compró unos 60 litros, a USD 38 por botella de 500 ml. Suponemos que eso demostró el punto de Evans.

Por lo tanto, no, no verás botellas de agua de hot dog en tu tienda local de alimentos saludables, pero con tantos otros productos reales que son igual de sospechosos, no sería de extrañar.