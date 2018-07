Sigue intentando encontrar una esposa, a pesar de haber sido rechazado 80.000 veces

Recientemente, un hombre chino llegó a los titulares de las noticias por su lucha de muchos años por encontrar una esposa adecuada. El hombre afirma haber preguntado a unas 80.000 mujeres si querían salir con él durante los últimos ocho años, pero fue rechazado tanto como 80.000 veces. ¡Ouch!

Los medios bautizaron a Niu Xiangfeng, de 31 años, como el “loco de citas”, por su enfoque agresivo para encontrar una compañera de vida. Apareció por primera vez en 2013, cuando las fotos de él caminando por las calles de Beijing mientras sostenía un letrero que anunciaba su deseo de encontrar una esposa junto con links a sus perfiles en las redes sociales se volvieron virales online. Su padre murió de cáncer un par de años antes y sintió que necesitaba casarse y formar una familia. Las cosas no salieron como él había esperado, y cinco años después, todavía está buscando a la mujer ideal.

En estos días, Niu Xiangfeng ya no anda con letreros, pero está poniendo tanto esfuerzo, si no más, en encontrar una esposa. Continúa saliendo en sitios web, se hace amigo de mujeres en las redes sociales, e incluso se acerca a ellas en la calle y les pregunta si tienen novio. Aun así, siempre es rechazado. Algunos dicen que es porque se esfuerza demasiado, y se muestra agresivo o desesperado, pero Niu tiene una explicación diferente.

El joven afirma que las mujeres en estos días pueden ser “desvergonzadas” cuando se trata de seleccionar parejas románticas. La mayoría prefiere hombres altos y apuestos que puedan entrar dulcemente en sus corazones, pero él es “bajo y feo” y no le gusta decir mentiras solo para impresionar a las mujeres. El dinero también es un gran problema, ya que las mujeres solteras están buscando hombres con buenos salarios que tengan su propia casa en la ciudad. “Dicen que, como hombre, tienes que tener una casa”, y él, por desgracia, no la tiene.

El soltero de 31 años apareció recientemente en un video en el que se afirmaba que había sido rechazado unas 80.000 veces en los últimos 8 años. Independientemente de lo poco atractivo que Xiangfeng piense que es, ese número suena un poco sospechoso, por lo que varios sitios web chinos de noticias se acercaron a él para confirmar si realmente había sido rechazado decenas de miles de veces.

En una entrevista Niu Xianfeng dijo que, aunque él nunca dijo explícitamente que había sido rechazado 80.000 veces, su estimación no es en absoluto irreal. Dice que a lo largo de los años ha enviado mensajes a mujeres alrededor de 60.000 veces online, muchas de las cuales lo rechazaron, mientras que el resto simplemente no respondió, y debe haberse acercado a por lo menos 20.000 o 30.000 mujeres en las calles, así que los 80.000 rechazos suenan correctos.

Cuando se le preguntó si solo estaba llamando la atención de los medios, Xianfeng dijo que necesitaría una razón para hacerlo. Las personas que buscan fama tienen un interés, como promocionar un negocio o convertirse en actor o algún tipo de celebridad. Él no tiene tal interés. No está vendiendo nada y no tiene el deseo o el talento para trabajar como animador. Afirma que después de la muerte de su padre, lo único que quería era encontrar una esposa para formar una familia y hacer feliz a su madre. Fue entonces cuando las cámaras lo sorprendieron caminando por las calles con sus letreros en busca de citas. Incluso el reciente video fue el resultado del interés de los medios en su búsqueda de una esposa.

Tras la reciente cobertura de los medios, Niu Xiangfeng admite que varios miles de mujeres han pedido conectarse con él en las redes sociales, pero que no quiere hacerse ilusiones. Lo mismo sucedió en 2013, cuando apareció por primera vez en los titulares de las noticias. Decenas de miles de mujeres se hicieron amigas de él en Weibo, pero terminó por desvincularse de ellas luego de darse cuenta de que no estaban realmente interesadas ​​en salir con él, y le estaban haciendo perder el tiempo.

La lucha de Niu no logró impresionar o tocar la fibra sensible de los usuarios de las redes sociales chinas. En general, los comentarios han sido negativos, y algunos comentaristas han dicho que el hombre de 31 años no solo es petiso y feo, sino que no comprende el concepto de del romance. Otros dijeron que su incapacidad para encontrar pareja no tiene nada que ver con su apariencia, sino más bien con su enfoque agresivo. “El amor no puede ser forzado”, han dicho otras personas.