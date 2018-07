General iraní acusa a Israel de robar las nubes y la nieve de su país

El general de brigada Gholam Reza Jalali, jefe de la Organización de Defensa Civil de Irán, dijo ayer a los miembros de la prensa que Israel ha estado robando las nubes de Irán, mientras trabaja para garantizar que las nubes que entren en el espacio aéreo iraní no puedan liberar lluvia.

Las relaciones entre Irán e Israel siempre han sido tensas, pero nadie hubiera imaginado que un lado iría tan lejos como para acusar al otro de robar sus nubes. Bueno, eso es exactamente lo que sucedió ayer, cuando, durante una conferencia de prensa, el general iraní Gholam Reza Jalali dijo que la sequía prolongada de su país ha sido causada por interferencia extranjera, más específicamente por Israel y “otro país”. Jalali intentó respaldar sus afirmaciones citando un informe que muestra que todas las áreas montañosas a más de 2.200 metros entre Afganistán y el Mediterráneo están cubiertas de nieve, excepto las de Irán.

“El clima cambiante en Irán es sospechoso”, dijo el brigadier general Gholam Reza Jalali. “Se sospecha que la interferencia extranjera ha jugado un papel en el cambio climático”.

“Israel y otro país de la región tienen equipos conjuntos que trabajan para garantizar que las nubes que ingresan al cielo iraní no puedan liberar lluvia”, agregó el funcionario. “Además de eso, enfrentamos el problema del robo de nubes y nieve”.

Las insinuaciones de Jalali fueron aparentemente tan escandalosas que incluso el propio servicio meteorológico de Irán reconoció que robar nubes y nieve es completamente imposible.

El general Jalali “probablemente tenga documentos de los que no tengo conocimiento, pero sobre la base del conocimiento meteorológico, no es posible que un país pueda robar nieve o nubes”, dijo Ahad Vazife, jefe del servicio meteorológico de Irán. “El país ha sufrido una sequía prolongada, y esta es una tendencia mundial que no se aplica solo a Irán. Plantear tales preguntas no solo no resuelve ninguno de nuestros problemas, sino que nos impedirá encontrar las soluciones adecuadas”.

Aparentemente esta no es la primera vez que un funcionario iraní acusa a las potencias extranjeras de causar sequía en Irán. Hace siete años, el ex presidente Mahmoud Ahmadinejad dijo que los países europeos habían ideado un plan para sabotear a Irán mediante el uso de equipos especiales para obligar a las nubes a arrojar toda la lluvia en su continente.