Una empresa regala su criptomoneda a condición de que la usen

Hoy en día, el XRP es la tercera criptomoneda más popular en términos de capitalización de mercado (la participación de un activo en el criptomercado total), quedando solo detrás del bitcoin y el ether. Ripple, la empresa de criptomonedas impulsora de XRP, tiene un problema, según un informe de The New York Times: si bien las personas comercializan XRP, no lo usan.

Por uso, nos referimos a hacer cualquier cosa que no sea comprar o vender como inversiones especulativas. Debido a que todavía no se puede usar criptomoneda en la tienda de comestibles de tu barrio, Ripple se enfoca principalmente en hacer que la gente use su XRP para realizar transferencias internacionales de dinero. Si tengo 2000 dólares que quiero enviarle a un amigo en Londres, convertiría mis dólares a XRP, se lo enviaría a mi amigo en el Reino Unido, quien luego lo convertiría en euros (o en la divisa que quiera). Ripple ya se ha asociado con instituciones financieras y proveedores de pagos internacionales para que esto suceda.

¿Y cuál es la mejor forma de hacer que la gente use una moneda? Asegurarse de que tengan mucha. Y Ripple se asegura de que la gente tenga un montón de XRP, regalándolos. En marzo, Ripple donó USD 29 millones en XRP a una organización benéfica para comprar suministros para el aula de las escuelas de EE.UU. Durante una aparición en el show de Ellen en mayo, el actor/inversionista de Ripple Ashton Kutcher presentó un valor de USD 4 millones de XRP para la ONG The Ellen DeGeneres Wildlife Fund en nombre de Ripple.

Sin embargo, Ripple no solo está donando XRP a obras de caridad. También está recompensando a las personas que usan XRP. En octubre de 2017, la compañía otorgó USD 300 millones en XRP al Programa RippleNet Accelerator, diseñado para recompensar a las instituciones financieras que usan tres productos Ripple, incluido xRapid, que utiliza específicamente XRP. Luego, en mayo, Ripple creó Xpring, una iniciativa que ayuda a financiar el desarrollo de nuevas empresas enfocadas en XRP.

Ripple puede jugar un papel tan importante en la forma en que las personas usan XRP, debido a cómo se genera la moneda. Mientras que el número de transacciones de bitcoin determina la cantidad de bitcoins en el mundo (más transacciones = más minería = más bitcoins), todos los XRP del mundo (100 mil millones de monedas) simplemente se crearon en 2013. Ripple posee la mayoría de este XRP, lo que ha llevado a acusaciones de que la compañía puede, y que ha influido artificialmente en el mercado de XRP. También significa que Ripple tiene un montón de XRP para repartir.

Ahora, nadie puede decir con certeza si las iniciativas de Ripple realmente ayudarán al XRP a pasar de una inversión especulativa a un activo de uso frecuente. Pero dada la mala publicidad que Ripple ha enfrentado recientemente (incluidas las críticas en un tribunal del Reino Unido y una demanda colectiva en EE.UU.), dar millones a la caridad debería al menos ayudar a la compañía a mejorar su imagen pública.

