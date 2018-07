Por qué los creadores de memes están volviendo privadas sus cuentas de Instagram

En los últimos seis meses, algunas de las páginas de memes más populares de Instagram, como Shithead Steve, con más de 2.5 millones de seguidores, howitlook.s (8 millones), couplesnote, (8.2 millones) greatercomedy, (5.3 millones), Pubity (5.1 millones), y varios más, han bloqueado sus cuentas, obligando a los no seguidores a solicitar acceso para ver su contenido.

“Me estoy enfermando de páginas privadas de memes”, publicó un usuario de Twitter el pasado lunes. “No hay ninguna razón lógica para que estas páginas de memes de instagram estén en privado”, dice otro. “¿Podemos todos boicotear las páginas de memes privadas en IG?”, pregunta otro usuario.

Pero si bien los seguidores pueden odiarlos, la privatización es una nueva forma para que los Instagramers profesionales y semi-profesionales se mantengan a flote en un mercado abarrotado en una plataforma cada vez más volátil.

Ser privado en Instagram significa que solo las personas que te siguen pueden ver y compartir tu contenido. Si un amigo comparte un enlace a un meme divertido de una página privada en un chat grupal, solo aquellos que ya sigan la página podrán verlo. Entonces, la lógica indica que cualquiera que quiera verlo, no dudará en apretar el botón “Seguir”.

“Las cuentas se vuelven privadas porque obtienen más seguidores cuando un seguidor envía una publicación a sus amigos y esa persona tiene que seguir la cuenta para poder verlo. Es así de simple”, dice Jack Wagner, director con sede en Los Ángeles que ha dirigido varias cuentas de memes. “Es solo una extraña técnica que alguien descubrió un día, y ahora mucha gente lo hace”.

Reid Hailey, fundador de Doing Things, una compañía de medios que administra una red de páginas de Instagram con un colectivo de 14 millones de seguidores, dice que alrededor del 75 por ciento de las cuentas que supervisa se establecen en privado. “Si eres público, la gente siempre ve tus cosas y no sienten la necesidad de seguirte”, dice. Hailey lo ve como un alivio parcial para los conteos de seguidores estancados: “Realmente no se convirtió en una corriente principal hasta que el algoritmo comenzó a golpear con fuerza, diría que hace unos seis meses más o menos. La gente está sufriendo por el crecimiento. Muchas páginas de memes no están creciendo realmente”.

Hailey dice que antes de que una de sus cuentas grandes se privatizara, crecía a un promedio de 10.000 nuevos seguidores por semana. Una vez que cambió a privado, ese número saltó a 100.000.

Llegar a la página de Instagram Explore, que muestra las publicaciones de las cuentas que todavía no se siguen, solía ser la forma predeterminada de crecimiento para la mayoría de los usuarios. Hace solo un par de años, grandes páginas de memes competían por spots en Explore, a menudo formaban Pods de Instagram o juegos cuyo objetivo era jugar con el algoritmo. Ahora, volverse privado es la manera más rápida de crecer.

Hace varios meses, Sonny, que maneja varias páginas grandes de memes y usa solo su primer nombre online, invirtió cuatro de ellas a privadas, y dice que el crecimiento en esas cuentas ha superado con creces todo lo que ha podido obtener con las conversiones en Instagram Explore.

“Cuando ejecutas una cuenta privada, ya no entras en la página Explorar, pero me di cuenta de que no importa”, dijo. Su cuenta principal, @Sonny5ideUp, sigue siendo pública, y recibe alrededor de 200 seguidores si alcanza más de 1 millón de personas a través de la página Explorar, dijo. Pero sus cuentas privadas pueden obtener hasta 10.000 nuevos seguidores en un día.

Algunos de los mejores administradores de memes también piensan que es menos probable que las cuentas privadas queden sin seguimiento. Dejar de seguir una cuenta pública solo lleva un clic, pero cuando un usuario va a dejar de seguir una cuenta privada, aparece una ventana emergente que le pregunta si realmente quiere dar ese paso, y le recuerda que tendrá que volver a solicitarla si lo desea acceder de nuevo. A muchas personas les resulta más fácil simplemente seguir.

Algunas páginas de memes de Instagram se intercambian entre lo público y lo privado como una forma de jugar con ambos sistemas. Muchos se burlan de la posibilidad de ir a lo privado, publicando anuncios en sus biografías de la página como, “Privado en las próximas 24 horas”, para atraer a la gente a seguirlos mientras puedan.

En definitiva, salir en privado es una reacción a los sistemas internos turbios y en constante cambio de Instagram para las publicaciones emergentes. Los administradores de varias cuentas grandes dicen que el mercado de los memes de Instagram es más competitivo que nunca, y hacerlo en Explorar es más difícil cuanto más grande es la página, ya que requiere una gran cantidad de participación en una publicación para que esté disponible. En consecuencia, los DM y los chats grupales se han convertido en la nueva tierra prometida de los memeros.

“El destino final de todo nuestro contenido es el DM de tu amigo”, dice Barak Shragai, CEO y cofundador de IMGN Media, que trabaja con varias cuentas grandes de memes de Instagram, incluido Daquan.

“Si la gente ve tu meme en Explore, es posible que ni siquiera te sigan”, dice Sonny, “pero si se trata de un hilo curado de DM en el que todos comparten memes relevantes, es más importante”. Es por esta razón que cree que es probable que los usuarios interactúen con los memes que descubren a través de DM, en lugar de en Explorar.

Sin embargo, los frustrados usuarios han encontrado una solución alternativa: “Las cuentas Meme hacen convierten sus páginas en privadas en Instagram”, se lamentaba una mujer en Twitter, “Como si no fuera a capturarlo y enviarlo a mis amigos de todos modos”.

