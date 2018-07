Familia convierte su casa en santuario de Doraemon

Como uno de los personajes de manga y anime más populares de todos los tiempos, Doraemon, el mimoso gato robótico, tiene millones de admiradores en todo el mundo, pero esta familia en Indonesia sería su mayor fan.

Doraemon es considerado un personaje infantil de dibujos animados, pero Reghina Karwur y su esposo nunca han superado su pasión por el gato robótico que viaja en el tiempo. A pesar de que ahora tienen dos hijas, la pareja todavía dedica gran parte de su tiempo a su obsesión con Doraemon, y su casa es el mejor ejemplo de eso. Básicamente es un santuario al icono cultural japonés, tanto por dentro como por fuera.

Aunque no está claro en qué parte de Indonesia se encuentra exactamente la original residencia de Karwur, los fanáticos de Doraemon no necesitan viajar al país asiático para verla, ya que Reghina siempre publica fotos de ella en su cuenta de Instagram. Como se pueden imaginar, su página es muy popular entre los fans de Doraemon con ideas afines (actualmente tiene más de 40.000 seguidores) que no pueden dejar de hablar de su extraordinaria casa inspirada en Doraemon y de su impresionante colección de recuerdos.

Desde el exterior, la casa pintada de azul y blanca de Karwurs y un gran retrato de Doraemon junto a la puerta insinúan que los propietarios son fanáticos del personaje japonés de manga, pero una vez que pones un pie dentro, te das cuenta de hasta qué punto llega su obsesión por Doraemon.

El adorable gato azul está en todas partes en la casa de Reghina, desde pequeños stickers en las puertas de entrada, a las almohadas del sofá y las cortinas de las ventanas. La librería también está llena de objetos de Doraemon, como relojes, figuritas e imágenes del personaje de manga. La cocina es probablemente el lugar más impresionante de toda la casa, con baldosas con motivos de Doraemon, vajilla Doraemon, cortinas de puertas Doraemon, pegatinas en los muebles e incluso una cubierta de cocina Doraemon.

Las habitaciones de los niños también están inspiradas en Doraemon, al igual que cualquier otra parte de la casa, con peluches de Doremon, papel tapiz y más recuerdos y stickers. Seguramente verás al menos un objeto temático de Doraemon dondequiera que mires en este lugar.