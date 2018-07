Cuando una noticia muestra la fuente, algunas personas terminan confiando menos en ella

La gente no siempre recuerda la fuente precisa de sus noticias. La consultora Pew Research descubrió en un estudio reciente que los estadounidenses podían recordar el medio detrás de una noticia en la que habían hecho clic solo el 56 por ciento de las veces (y eso suponiendo que estaban recordando la fuente correctamente, lo que el estudio no tenía manera de verificar).

Pero la gente realmente parece confiar menos en los artículos de noticias en las que hacen clic cuando las historias se etiquetan con el medio de comunicación que lo publicó. Esto es especialmente cierto con ciertos medios, incluidos Vox, Fox News y Breitbart News.

Ese es el hallazgo de más de 3.000 adultos estadounidenses que analizaron y calificaron la confiabilidad (en una escala de 1 a 5) de artículos durante un período de cuatro semanas a través de una plataforma online construida por Knight Foundation y Gallup específicamente para estudiar las reacciones de las personas al contenido de las noticias. Las historias que los participantes evaluaron provenían de los “medios de comunicación previamente identificados”: Media Matters, Vox, The New York Times, AP, Fox News, Breitbart News y 100PercentFedUp.

Los usuarios recibieron artículos de noticias en las categorías de economía, política y ciencia bajo una de cuatro condiciones de diseño:

sin una imagen o una indicación del medio de donde vino,

con una fuente, pero sin imagen,

sin fuente, pero con una imagen, o

con una fuente y una imagen.

El estudio de Gallup-Knight descubrió que:

Los canales con atribución de fuente tuvieron una calificación de confiabilidad promedio general más baja por artículo, cayendo de 3.22 a 3.08 en canales sin imágenes y de 3.23 a 3.07 en canales con imágenes.

El efecto de adjuntar una imagen al contenido fue similar en 3.22 a 3.23 en canales sin atribución de fuente, y de 3.08 a 3.07 en canales con atribución de fuente. Las imágenes seleccionadas para el contenido no parecen afectar el nivel general de confiabilidad.

No encontraron diferencias estadísticamente significativas en el efecto entre quienes calificaron más, o menos, artículos.

Las calificaciones de confiabilidad disminuyeron cuando los lectores del estudio consideraron a Vox, Fox o Breitbart como la fuente de un artículo de noticias. Cuando su contenido fue evaluado por personas que no vieron la etiqueta de origen, Vox logró aproximadamente el mismo puntaje de confiabilidad media por artículo como AP o The New York Times. Entre las siete fuentes analizadas en el estudio, AP y NY Times tuvieron la puntuación de confiabilidad media más alta por artículo. Breitbart News, 100PercentFedUp y Media Matters se clasificaron en el nivel más bajo en confiabilidad, incluso cuando los lectores no los vieron etiquetados.

El partidismo está claramente en juego en estos hallazgos de confiabilidad. El estudio encontró que:

Tanto los demócratas como los republicanos favorecen a las fuentes que representan su preferencia ideológica cuando la fuente está oculta, pero los demócratas parecen hacer una distinción más nítida.

Curiosamente, los demócratas parecen ver el contenido de The Associated Press / AP como más confiable cuando se muestra la fuente, mientras que los independientes y los republicanos no muestran cambios o una disminución en la confiabilidad según la comparación de canales.

El estudio completo puede leerse aquí.

Vía