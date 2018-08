Copa Mundial 2018: cobertura con AI y automatización

La Copa del Mundo 2018 terminó. Alemania fue expulsada en las etapas de grupos, Brasil fue derrotado por Bélgica, el fútbol no regresó a Inglaterra, y Croacia con su población de cuatro millones de personas llegó a la final por primera vez en la historia, solo para perder ante Francia al final.

Más allá de estar pegados a nuestras pantallas para ver la acción en el campo de juego, hemos estado viendo qué salas de redacción están haciendo un esfuerzo para cubrir la competencia… con automatización e inteligencia artificial. Fox Sports (EE.UU.) se asoció con IBM Watson para crear videos destacados con tecnología AI, la publicación francesa Le Figaro creó resúmenes visuales automatizados, y The Times (Reino Unido) lanzó su propia Alexa Skill Copa Mundial.

Fox Sports: el plato fuerte de AI

Estados Unidos no clasificó para la Copa del Mundo este año, pero eso no impidió que Fox Sports transmitiera los 64 partidos y se asociara con IBM Watson para crear Highlight Machine, la aplicación destacada de la Copa Mundial. Usando la inteligencia artificial de Watson, el sistema permite al usuario crear clips a pedido de todas las Copas Mundiales desde 1958 (el año en que Brasil recibió su primer premio). Highlight Machine está disponible a través de la aplicación Fox Sports y en FoxSports.com.

Escaneando miles de horas de material de video en segundos

Según Engadget, hay 300 partidos archivados de la Copa del Mundo que la tecnología de IA de Watson es capaz de analizar. Más específicamente, IBM Watson Video Enrichment, una herramienta de metadatos programáticos, analiza el metraje para crear metadatos que identifiquen lo que está sucediendo en una escena en un momento dado con una marca de tiempo asociada.

“En esencia, Watson Video Enrichment actúa como un generador automático de metadatos que está entrenado para usar pistas, como las características faciales, la presencia de una tarjeta roja, el ruido de la multitud, lo que dicen los locutores y otras características, para crear metadatos que hacen que la cantidad masiva de videos de fútbol se puedan buscar”, escribió Phil Kurz en TVTechnology.

Los usuarios pueden crear su filtraje de video destacado por año, equipo, jugador, juego o tipo de juego, como penalizaciones u objetivos. Por ejemplo, podés pedirle a la máquina que te brinde un video destacado de los goles de Ronaldo en todas las Copas Mundiales en las que haya jugado. El clip se genera en solo unos segundos, lo que es bastante impresionante ya que se necesita escanear y analizar una enorme cantidad de videos para poder crearlo.

Según Hollywood Reporter, recopilar esos datos normalmente se haría de forma manual, pero teniendo en cuenta el alcance de la Copa Mundial, eso sería casi imposible: Mowrey dijo a la publicación que sólo la Copa Mundial 2014 sumaba aproximadamente 98.000 horas de contenido de video.

Le Figaro: resúmenes de juegos generados automáticamente

La publicación francesa creó una herramienta para generar automáticamente resúmenes visuales de cada partido de la Copa Mundial dentro de los cinco segundos del silbato de final de juego. “¡Ningún humano puede trabajar tan rápido!” dijo Valentin Paquot, líder de Mobile CTO & Innovation – New Media en Le Figaro. Los resúmenes, llamados Mondial Stories, están formados por cinco cartas o pantallas diferentes que brindan información sobre la posesión de la pelota, las tarjetas amarillas, la precisión del tiro, y los jugadores menos influyentes en el campo. En resumen, toda la información que necesitás para fingir haber visto el juego completo.

Notificaciones push

El público objetivo eran todos los usuarios móviles de la aplicación Figaro y la aplicación Sport24 (sección deportiva de Le Figaro), cuenta Paquot. Para las etapas eliminatorias, solo enviaron las Historias a través de notificaciones automáticas a aquellos que se suscribieron al servicio. Desde los cuartos de final en adelante, se enviaron notificaciones push sobre las Historias a toda la base de fanáticos deportivos (según Paquot, el 90% de los usuarios de la aplicación Figaro optaron por recibir alertas relacionadas con los deportes). La reacción de los lectores fue abrumadoramente positiva: la publicación no vio más opciones de exclusión, lo que sugiere que las notificaciones push se consideraron “gratas y no problemáticas”, dijo Paquot.

Automatización: sin costos adicionales, sin sesgo de equipo

Los resúmenes están completamente automatizados, lo que significa que no se gasta dinero extra creando cada historia. La tasa de mantenimiento también es baja.

La herramienta es neutral. No hay preferencia por ningún equipo (incluso el equipo francés), lo que lo hace objetivo: se trata de los datos por encima de cualquier otra cosa.

Viendo que el proyecto era un esfuerzo de último momento, el equipo no tuvo mucho tiempo para mirar el aspecto comercial, pero esperan actualizarlo para la Liga de Campeones de la UEFA y la Ligue 1 francesa. Para esto, esperan asegurar el patrocinio de una gran marca. “No puedo decir cuál, pero tenemos una ventaja muy fuerte”, dijo Paquot.

… Pero datos están desordenados y existen limitaciones de tiempo

Le Figaro trabajó con Opta Sports para obtener los datos y era un desafío asegurarse que recibieran todos los datos correctos a tiempo. A veces tenían que agregar datos para encontrar la información correcta.

Viendo que el equipo no tenía mucho tiempo, abandonaron la idea de hacer las animaciones nativas (swift/kotlin) y en su lugar las hicieron en HTML5. No habían hecho esto antes, por lo que se tuvo que construir una nueva biblioteca de animación. De acuerdo con Paquot, asegurarse de que esto funcionara bien en cuanto a rendimiento y visualización en todos los dispositivos fue un gran desafío. “Probamos en 25 dispositivos diferentes que tenemos en la oficina y varios simuladores, y nos sentimos satisfechos”, agregó.

Si hubieran querido hacer algo más “atractivo”, habrían necesitado muchos más recursos para “grabar en profundidad” a todos los jugadores de la Copa del Mundo y usar sus imágenes reales en las historias. “Esto habría requerido un gran esfuerzo de nuestro equipo de Gráficos, y habríamos necesitado comprar los derechos de las imágenes de todos los jugadores, lo que significa un gran costo para pequeñas ganancias”, dijo Paquot. Para la edición de la Liga de Campeones, Le Figaro está negociando con la UEFA, y Paquot espera que puedan ofrecer paquetes de imágenes.

Otro desafío es que Le Figaro tiene acceso a las estadísticas en vivo, pero no a la historia. Esto significa que no pudieron hacer comparaciones del tipo “Corrió 34 km en este juego y, en promedio, corre 27.3 km”. Para esto, Le Figaro habría necesitado construir su propia base de datos, lo que habría tomado mucho tiempo para alimentarla, dijo Paquot.

The Times: ¡Hola Alexa!

Si bien los ingleses no han levantado el trofeo desde 1966, este año trajo un rayo de esperanza: Inglaterra llegó a la semifinal por primera vez desde 1990, el delantero Harry Kane fue el máximo goleador de toda la competencia, y en el país hubo un 35% de aumento en las ventas de chalecos, gracias al entrenador (y al parecer icono de estilo) Gareth Southgate.

Voz AI para experimentación

En The Times, parte de la acción tuvo lugar en las interfaces de voz. La publicación viró hacia la AI de voz, usando la habilidad de The Times Sport Alexa para complementar su extenso informe sobre la competencia.

‘Alexa, launch Times Sport’, fue todo lo que los oyentes tuvieron que decir para obtener una muestra de los titulares de la Copa Mundial de la jornada, y un hecho interesante sobre la competencia. Aquellos que llegaron al final de la sesión informativa fueron invitados a escuchar el podcast de la Copa Mundial de The Times, patrocinado por la presentadora Natalie Sawyer.

El contenido de The Times está firmemente bloqueado detrás de un muro de pago, por lo que el skill de Alexa sirvió como una herramienta de muestreo, según Sam Joiner, editor de noticias interactivas en The Times y The Sunday Times. “Ofrece a los usuarios la oportunidad de escuchar nuestro periodismo sin registrarse o suscribirse, lo cual tiene que ver con nuestros productos principales, como el sitio web o la aplicación. Es fuera de la plataforma, y ​​en ese sentido, nuestra asociación con Amazon fue sobre experimentación y descubrimiento: ¿podemos lanzar con éxito un producto de calidad basado en voz, y hay una audiencia por ahí para él?

Llegar a nuevas audiencias para generar suscripciones

Según Joiner, Alexa ofrece la posibilidad de llegar a una nueva audiencia, y afirma que esto tiene dos ventajas: puede aumentar el conocimiento de la marca, y llegar a personas que nunca comprarán o se suscribirán a The Times, lo que posiblemente genere suscripciones en el futuro. El segundo es a corto plazo, a los oyentes se les da una muestra de lo que The Times tiene para ofrecer, y luego se sienten tentados a visitar el sitio web o buscar un artículo para descubrir más.

Si bien es difícil decir cómo reaccionó la audiencia ante la novedad, dado que no existe una ruta de feedback directa, a diferencia de los comentarios sobre un artículo o un tuit, Joiner dice que tienen evidencias claras de repeticiones, sugiriendo que las personas volvían a escuchar la sesión informativa.

Limitaciones: la velocidad

Con Alexa, corrés el riesgo de no estar actualizado rápidamente. “Tuvimos que planificar cuidadosamente nuestra estrategia de contenido para asegurarnos de que nuestras historias fueran relevantes y atractivas hasta la grabación de la próxima sesión informativa”, dijo Joiner. Según él, esto significó centrarse en líneas más profundas y exclusivas con una vida útil más larga, en lugar de noticias de equipos o estadísticas de partidos. Un ejemplo de esto sería un artículo publicado por The Times sobre cómo el hockey y el baloncesto inspiraron las rutinas de los equipos de Inglaterra y llegaron a los cuartos de final. “Afortunadamente, esto se relaciona con nuestra estrategia editorial más amplia de proporcionar informes originales y completos, en lugar de despachos apresurados”.

Vía