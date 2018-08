Altavoces inteligentes, la nueva plataforma de moda de los medios

Los asistentes de voz domésticos o parlantes inteligentes todavía están en pañales como propuesta de consumo e ingresos, pero los medios están intensificando sus esfuerzos para contratar y crear contenido para ellos de todos modos, viendo la rápida tasa de adopción de Amazon Echo, Google Home y similares, y el hecho de que la gente los usa cada vez más a lo largo del tiempo.

“Esta no es la mesa de air hockey que compraste y que ahora duerme en el sótano”, dijo Joel Sucherman, VP de nuevos socios de plataforma en NPR.

Al principio, obtener contenido de los asistentes de voz era principalmente el trabajo de los equipos demmn producto. Al igual que con la televisión y la Internet anterior, las empresas de medios solo tomaron sus noticias e información existentes, y las colocaron en asistentes de voz con un reformateo mínimo. Pero ahora que los medios están cada vez más interesados ​​en asegurarse que tengan una voz y una propuesta únicas en los dispositivos, también están agregando recursos de redacción.

NPR tiene seis personas dedicadas a asistentes de voz, y está en el proceso de crear una posición editorial que estará dedicada a ellos. The New York Times está anunciando un editor de voz para ayudar a definir el Times en dispositivos habilitados para voz. La persona formará parte de proyectos especiales y trabajará en prototipos y la publicación de su primer conjunto de experiencias de voz en estas plataformas, de acuerdo con una publicación reciente.

Al Jazeera acaba de nombrar a un productor senior editorial para decidir qué noticias existen para poner en los dispositivos, y está trabajando en contenido creado específicamente para ellos. The Washington Post tiene un equipo de audio de seis personas en la sala de prensa, que se separó del desarrollo de la audiencia a principios de este año, para centrarse en los asistentes domésticos, junto con podcasts y otros tipos de narración de historias en audio.

Los medios ya han utilizado la automatización para convertir su contenido de texto para los dispositivos, o simplemente tomaron su audio existente como podcasts y los redistribuyeron allí. Ahora, además de dedicar personas a los dispositivos, los editores también están comenzando a crear contenido específico para dispositivos, que a menudo es más corto que los podcasts regulares, y con una frecuencia diaria. The Washington Post tiene su “Daily 202” y “Retropod”, que son cortos y creados con altavoces inteligentes en mente; de la misma manera, NPR creó un spinoff breve y diario de su podcast Planet Money llamado “The Indicator”.

No quiere decir que muchas de estas preguntas no permanezcan para estos medios, especialmente porque ya se decepcionaron antes cuando pusieron recursos para alimentar contenido a plataformas, solo para decepcionarse cuando la audiencia y los ingresos no se materializaron.

Los artículos de los editores pueden aparecer para responder las preguntas básicas de los usuarios en los dispositivos, pero ¿cuándo los dispositivos les permitirán entregar algo menos comercializado? En este momento, los editores pueden vender patrocinios de programas o insertar anuncios como lo hacen con cualquiera de sus podcasts, pero los ingresos no son significativos. ¿Cómo insertarán los anunciantes la publicidad en los dispositivos sin desconectar a los usuarios, y cómo será el modelo publicitario? ¿Cómo la suma de dispositivos con pantallas cambia la oportunidad de publicidad? ¿Cuándo y cómo los fabricantes de dispositivos harán que sea más fácil para los usuarios descubrir el contenido y aprovechar al máximo los dispositivos?

Con un número creciente de fabricantes de dispositivos y modelos, incluso algunos con pantallas de video, y fabricantes de dispositivos que son cautos acerca de compartir datos de usuarios, es difícil para los medios saber cuánto invertir en un dispositivo en particular. Sin embargo, están haciendo apuestas.

Los parlantes inteligentes están ganando en adopción más rápido que cualquier tecnología desde el teléfono móvil. Se espera que la cantidad de usuarios de altavoces inteligentes en los Estados Unidos aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesto del 47.9 por ciento entre 2016 y 2020, dice eMarketer. Dieciocho por ciento de los estadounidenses poseen un altavoz inteligente, y el 51 por ciento los ha estado usando con más frecuencia en el último tiempo, según un informe de NPR y Edison Research.

Las noticias son un tema importante para quienes usan altavoces inteligentes: El 73 por ciento de los propietarios dijeron que las noticias y los asuntos de actualidad eran el tema que más les interesaba al usar un altavoz inteligente, según NPR, y The Smart Audio Report de Edison Research.

“No puedes ignorarlo porque hay tanto ruido al respecto”. Pero todavía estamos en un acto de fe debido a la falta de datos compartidos por los fabricantes de dispositivos”, dijo Michael Weaver, vicepresidente de desarrollo de negocios de Al Jazeera. “Nuestro cometido es aumentar nuestra distribución y las noticias son una de las primeras cosas que las personas usan para un nuevo dispositivo. Entonces los editores de noticias deben pensar en ellos. Esta es la puerta de entrada al Internet de las cosas. Dentro de cinco años, hablarás con tu casa”.

Vía