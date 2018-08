Esta casa tiene un cerco hecho enteramente de televisores viejos

Fotos de una pequeña casa en la isla vietnamita de Hon Thom captaron la atención de las redes sociales por su original valla hecha exclusivamente con viejos televisores desechados.

La inusual casa se encuentra en la carretera al teleférico de Hon Thom, y es muy popular entre los turistas, por razones obvias. Después de todo, no todos los días se ve una valla construida con televisores viejos, pero increíblemente intactos. LA cuestión de cómo esos viejos tubos de rayos catódicos no han sido destrozados por vientos fuertes o vándalos es un misterio, así como la razón por la cual el propietario decidió usar este material en particular para la valla. Tal vez vive allí un reparador de televisores, o tal vez alguien los coleccionaba, y un día decidió darles un buen uso. Cualquiera que sea el motivo, no se puede negar que la cerca es una buena forma de atraer la atención.

El usuario de Facebook Thanh Tien tomó algunas fotos de la curiosa casa mientras visitaba Hom Thom con su familia, y recientemente las publicó en redes donde atrajeron mucha atención. Contactado para obtener detalles sobre la valla, Tien no pudo decir mucho al respecto, aparte del hecho de que no es su casa, y que simplemente se veía bien.

Mientras que algunos usuarios expresaron su admiración por el ingenio del propietario de la casa, otros cuestionaron si la construcción de una valla exterior de televisores viejos era una buena idea; no necesariamente debido a su naturaleza frágil, sino porque representan un peligro tanto para los niños pequeños como para el medioambiente. Por ejemplo, si un niño accidentalmente se acercara demasiado y rompiera uno de esos tubos de rayos catódicos, podría lastimarse seriamente, sin mencionar todos los elementos tóxicos contenidos en estos antiguos aparatos, como mercurio y plomo que se lavan en la tierra cuando llueve.

Quién sabe, tal vez estas personas están celosas de que no pensaron primero en la cerca de televisores. Según los informes, ha existido durante algunos años y nadie parece quejarse. En todo caso, a la gente le encanta que le tomen una foto allí, e incluso sentarse frente a los viejos televisores en su camino hacia el teleférico.

Así que, si alguna vez estás en Hom Thom y buscás algo realmente único, asegúrate de pasar por la casa con cerco de televisores.