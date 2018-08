Lanzan “Uber Amish” con caballo y carro

En el mercado actualmente sobresaturado de viajes compartidos, los empresarios se esfuerzan por innovar ofreciendo ventajas únicas. Uno de esos pioneros es Timothy Hochstedler de Colon, Michigan, que ha creado un “Uber Amish” único en su tipo. El hombre no está realmente afiliado a Uber, pero se ha esmerado para satisfacer las necesidades en un área que carece de opciones de taxi.

Hoy en día, cuando querés llegar a un lugar y no tenés auto, o no querés manejar, todo lo que tenés que hacer es sacar tu teléfono, abrir la aplicación de Uber, y obtendrás un viaje a tu destino deseado en minutos. Pero mientras otros pasajeros regulares comparten el auto, los clientes de Timothy se suben a un carro tirado por caballos. Por solo USD 5, lleva a los pasajeros de todo Colon en un viaje panorámico a donde lo deseen.

“La mayoría de ellos no son de Colon, pero la gente del pueblo me ha dado algunas directivas como: ‘¿Me llevarías a Curly’s? ¿Irías a mi casa? Y, sí, yo lo haría”, dijo Hochstedler.

Pero, ¿cómo contratar un paseo de Timothy y su caballo, cuando a los Amish se les prohíbe usar dispositivos electrónicos? Ciertamente, no tiene una aplicación, ni siquiera un smartphone, para el caso. Él simplemente recorre la ciudad con su carro, anunciando sus servicios como “paseos en carro a caballo Amish: USD 5”. En lugar de hacer una solicitud en tu teléfono, tendrás que buscar a Timothy, y luego subirte a su carrito. Al igual que con Uber y otros viajes compartidos, también podés optar por recoger a otras personas en el camino para dividir los costos.

Entonces, ¿qué piensan los pasajeros de Timothy sobre sus experiencias?

“Fue fascinante. No es una actividad que normalmente asocies con los Amish “, dijo Bruce Jordan, un turista que llevó a sus nietos con un paseo Uber Amish por el área.

Los lugareños también parecen disfrutar de este inusual servicio.

“No creo que haya Uber aquí, así que es genial. Le da a la gente esa opción cuando no puede conducir, o no quiere conducir, o no debe conducir “, dijo Becky Phelps, una pasajera habitual del Uber Amish.

Así que la próxima vez que te encuentres en Colon, Michigan, tomate un tiempo extra para buscar el caballo y el coche de Timothy; él siempre charla con todos los que lo acompañan, además de que su caballo es muy amigable. Así que no solo podrás disfrutar de buena compañía, también podrás disfrutar de las hermosas vistas de Colon sin las distracciones de tener que conducir.