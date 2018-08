Sitios útiles que te sacarán de un apuro (primera parte)

Recopilamos algunas webs que resuelven problemas comunes sin la necesidad de instalar software.

El usuario medio de computadoras se enfrenta diariamente a ciertos desafíos, que puede resolver fácilmente con la ayuda de Internet. En este post enumeramos algunos sitios web que nos ayudarán a resolver ciertos problemas sin la necesidad de instalar software ni de buscar soluciones mágicas online.

Enviar archivos gigantes por email

Los clientes de correo electrónico normalmente ofrecen un tope de unos 10 o 20 MB para enviar archivos adjuntos. En estos casos puede ser útil subir los archivos a un servicio de almacenamiento en la nube como SkyDrive, Dropbox o similares, para luego copiar el link y enviarlo por correo. O bien usar la opción de Hotmail para adjuntar archivos usando la integración con Skydrive.

Pero también hay otra manera, sin loguearse en ningún servicio (por ejemplo, en una computadora ajena), de enviar un gran número de archivos. Se trata de We Transfer, un servicio completamente gratuito que puede mandar hasta 2 GB de adjuntos. Para eso, hay que pulsar el botón Agregar archivos, elegirlos de nuestro disco duro (manteniendo la tecla CTRL y haciendo clic en cada uno haremos una selección masiva), ingresar nuestro mail, el del destinatario y pulsar Transferencia.

A qué velocidad me conecto

Todos siempre pasamos por esa horrible incertidumbre de saber a qué velocidad funciona nuestra conexión de Internet. Puede ocurrir cuando acabamos de contratar un enlace más veloz (con el fin de chequear el upgrade) o bien creemos que nuestro proveedor no nos está ofreciendo el ancho de banda prometido.

Para ver si se trata sólo de una “sensación” podemos analizar la conexión mediante Speed Test. Debemos apretar Comenzar Prueba y elegir uno de los tantos servidores que el sistema nos ofrece, preferentemente aquellos ubicados en EE.UU., pues las páginas a las que visitamos por lo general están alojadas en esa zona.

Luego de ejecutar la prueba, veremos tres datos: download, que es la velocidad de descarga; download, velocidad de subida, que será inferior a la anterior en los enlaces residenciales; y ping, que es el tiempo que demora la conexión en establecer un enlace con otro servidor y cuando más baja es, mejor. Estos resultados se podrán compartir con otros usuarios mediante el vínculo que provee el servicio y también conocer qué tan buena es nuestro proveedor comparado con el resto.

Convertir archivos

Muchas veces ocurre que nos adjuntan un archivo y el programa con el que queremos abrirlo no ofrece soporte. Podemos buscar un gran número de software para convertir archivos, pero tendremos que descargarlo e instalarlo, enfrentando dos problemas: invertir tiempo en probar una aplicación que puede no ser tan útil o no tener permisos para instalar software, algo común en computadoras de uso público (escuelas, universidades) o laboral.

La solución la propone Zamzar, un conversor online que permite subir un archivo y, tras la conversión, descargarlo en el formato que deseemos. Puede convertir documentos (doc, docx, pdf, rtf), imágenes (jpeg, gif, tif, png), sonidos (wav, mp3, ogg, wma), video (mp4, mpeg, avi, mov, 3gp), ebooks (azw, epub, mobi) y archivos comprimidos (zip, rar, 7zip). El servicio es gratuito para archivos de hasta 100 MB, pero se puede pagar para tener una cuenta premium para aumentar la cuota.

Abrir cualquier dirección de correo en un sólo sitio web

Existen ocasiones en que los emails provistos por nuestra compañía de Internet, institución educativa (escuela o colegio) o trabajo sólo pueden abrirse mediante un cliente de correo porque (por temas de seguridad) el administrador de sistemas no nos ha permitido usar el webmail. O, simplemente, porque no sabemos cómo configurarlo.

Mail2Web nos ofrece una salida a esto, siempre que contemos con una cuenta POP (Post Office Protocol), uno de los protocolos más usados para proveer correo electrónico. Simplemente ingresamos nuestra dirección completa (por ejemplo, [email protected]) y la contraseña. El servicio abrirá los correos recibidos y hasta podremos responder, enviar, reenviar o eliminar mensajes.

¡No se pierdan la última parte de esta nota con más herramientas web imprescindibles!