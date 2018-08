Lloró a su hija en la tumba equivocada durante 30 años

Un ciudadano británico dijo que se sintió “decepcionado” luego de descubrir que visitó a su hija en la tumba equivocada durante 30 años.

George Salt contó que su hija Victoria murió en julio de 1988, solo dos días después de nacer. La familia enterró a la niña en el cementerio sureño de Manchester. El padre dijo que visita la tumba dos veces al año, pero un día se sorprendió al encontrar que la tumba que creía era de Victoria, estaba vacía.

“Miré hacia abajo y estaba completamente aturdido. Pensé: ‘¿Dónde se fue la lápida?’ “, dijo Salt.

Stone buscó por el cementerio y descubrió la lápida en una tumba pública que contenía los restos de Victoria y otras 16 personas en un lugar diferente. Cuando la lápida fue erigida en la década de 1980, aparentemente se trasladó a un lugar vacante, pero los empleados descubrieron este año que estaba en el área incorrecta, y la movieron hacia atrás.

“Simplemente no me avisaron. Me siento tan decepcionado”, dijo Salt. “Cuando visitas la tumba, te sientas y hablas y dices cuáles son tus problemas, pero lo molesto es que estás hablando con un pedazo de tierra donde ella no está”.

El Ayuntamiento de Manchester se disculpó con Salt por la “angustia sufrida”.