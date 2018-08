Sitios útiles que te sacarán de un apuro (segunda parte)

Más recursos web imprescindibles: edición online, traducción de textos y sitios, administrador de contraseñas y un instalador de software.

En la primera parte mostramos cómo enviar archivos enormes por email, cómo medir la velocidad de nuestra conexión, cómo revisar nuestros emails desde cualquier lugar y cómo convertir cualquier tipo de archivo. A continuación, cinco herramientas recomendadas más.

Edición de fotos sin instalar nada

En ocasiones es necesario retocar una foto y quizás no tengamos ningún software de edición de imágenes a mano, por ejemplo en la computadora del trabajo o de la escuela. Puede ocurrir que queramos quitarle los ojos rojos a la fiesta del sábado o darle un poco de brillo a una escena oscura para poder compartirla en Facebook con nuestros amigos.

En estos casos, tenemos la opción de recurrir a Photoshop Express, una versión del popular editor de imágenes pensada para Internet. Es totalmente gratuita y permite realizar varios ajustes, como corregir de ojos rojos, redimensionar o recortar imágenes, modificar el brillo o la exposición, etcétera.

También se pueden aplicar varios efectos, similares a los que usamos en la versión de escritorio de Photoshop. Y podemos usar tanto imágenes que tengamos en la computadora como crear una galería dentro de Photoshop Express Editor. Y lo mejor de todo, ¡es gratis!

Saltar la restricciones para visitar webs

¿Para qué puede servir esto? Tres posibilidades. Para quienes tienen bloqueadas algunas páginas de Internet en sus trabajos. Para usuarios que intentan entrar a sitios que sólo están permitidos para habitantes de Estados Unidos. Y, por último, para los más neuróticos, que no quieren que quede su IP registrada en cada sitio web que visitan.

Para todos ellos, existe algo conocido como webproxy, que sirve “como puente” para saltar la restricción a una página bloqueada. Y los sitios web visitados registrarán una IP que no será la real, ayudando a los que quieren proteger al máximo su privacidad. Más aún: si la IP del webproxy es de EE.UU., se podrán acceder a algunos servicios sólo restringidos a ese país (el caso emblemático es Pandora).

Los webproxies proveen una caja de texto donde hay que ingresar la dirección a la que se quiere ingresar y un botón para aceptar. A continuación, abrirán la URL propuesta mostrando un cabezal con publicidad, pero la página web será 100% operativa. Hay muchos webproxies y deberán buscar el que sea de mayor utilidad (tenga IP de EE.UU. o no esté bloqueada en el trabajo). Algunos ejemplos son ZendProxy, Hide my Ass, Kproxy, etc. También encontrarán una lista bastante completa en este link.

Traductor personal

Los usuarios muchas veces se topan con páginas web que no están en su mismo idioma, lo cual suele ser decepcionante. Por ejemplo, quizás estemos buscando una forma de arreglar algún artefacto o la receta de ese plato exótico que nos desvela y justo el sitio donde parece estar la respuesta se halla escrito en otro idioma.

Existen varios traductores online que nos salvarán la vida en esas situaciones. Los más populares son Google Translate y Bing Translator. Para usarlos, hay que copiar el texto que no entendemos y pegarlo en la caja que está a la izquierda. En el panel derecho se verá la traducción del texto ingresado. También podemos ingresar la dirección web completa y, directamente, aparecerá un link en la caja derecha que al presionarlo abrirá el sitio web traducido al español.

A (no) olvidarse de las contraseñas

Tener una sola contraseña para todos los servicios es un problema para nuestra seguridad: si una persona puede averiguar la del correo electrónico, por ejemplo, entonces podrá conocer la conocer la de nuestras redes sociales, mensajeros instantáneos, homebanking, etcétera. Y tener una diferente para cada servicio es una gran opción en términos de seguridad, pero muy difícil para recordarlas.

La solución en estos casos es usar PassPack, un servicio que almacena nuestros datos de manera segura en sus servidores en más de 25 mil sitios: Google, Twitter, Dropbox, YouTube, Facebook, Tumblr, WordPress, PayPal, etcétera. Pero, para hacer más interesante la propuesta, una vez logueados en PassPack podremos pulsar el botón con el icono de cada servicio para ingresar en ellos sin tener que cargar el usuario y la clave.

Un instalador para muchas aplicaciones

El tener que instalar todas las aplicaciones que nos gustan en una computadora “pelada” es siempre una tarea ingrata. Por lo general, esto ocurre cuando, luego de cierto tiempo, la PC no funciona del todo bien y no queda más remedio que formatearla y reinstalar el sistema operativo. O cuando compramos una notebook nueva. La sensación es la misma: pesadumbre por tener que entrar a los sitios de nuestras aplicaciones favoritas, descargarlas e instalarlas.

Para evitar este calvario existe Ninite. Al ingresar allí veremos una lista de las aplicaciones más populares: navegadores de Internet, programas de mensajería, reproductores de música, antivirus, clientes de correo electrónico, utilitarios en general, etcétera. Sólo tendremos que tildar los programas que queremos instalar y presionar el botón Get Installer. A continuación, se bajará un ejecutable que instalará automáticamente todos las aplicaciones seleccionadas.

Esto, además, tiene algunas ventajas extra. Por ejemplo, siempre se bajarán las últimas versiones de los programas y en el idioma que elija el usuario. Además, si tenemos una máquina (y un sistema operativo) de 64 bits, se instalará la versión de 64 bits del programa (si es que posee una) para aprovechar todo su potencial. Finalmente, no habrá que reiniciar el equipo luego de cada instalación de una app y nos quedaremos tranquilos de que no se instalarán barras para el navegador ni otro software indeseado.

En el próximo post, cerramos esta serie con más herramientas online para guardar en Favoritos.