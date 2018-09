La fascinación de ver a otras personas estudiar durante horas

Gongbang es el nombre de una creciente tendencia de streaming en vivo en Corea del Sur, donde la gente se transmite a sí misma estudiando en silencio casi total durante horas y horas a docenas, a veces cientos de espectadores que aman verlos hacerlo.

Si le preguntamos a los expertos dirán que la clave para una exitosa carrera de transmisión en vivo es proporcionar contenido entretenido y emocionante, que genere participación del espectador. Eso es lo que hace que la tendencia de streaming en vivo de Gongbang, que ha estado creciendo en el país asiático durante la última década, sea tan fascinante. Los transmisores de Gongbang casi nunca se conectan con su audiencia, y en cuanto a proporcionar contenido emocionante, la mayor emoción que ofrecen es pasar una página de vez en cuando. Simplemente se transmiten a sí mismos estudiando durante muchas horas a la vez, y, por alguna razón, a la gente le encanta verlos hacerlo.

Pero, ¿qué es lo que hace que las personas sintonicen y miren a un estudiante promedio estudiar durante horas y horas? O, mejor aún, ¿cómo se les ocurrió a los streamers de Gongbang la idea de transmitir lo que la mayoría de la gente consideraría un contenido increíblemente aburrido? Bueno, resulta que algunos de ellos lo hicieron como una forma de demostrarles a sus padres que estaban estudiando, en lugar de perder el tiempo, mientras que otros decidieron usarlo como una herramienta de automotivación, ya que es menos probable que se distraigan cuando saben que están siendo observados.

Pero probablemente no estaríamos escribiendo acerca de las transmisiones de Gongbang si la gente no las mirara. La popularidad de estas emisiones aparentemente aburridas está estrechamente ligada a la cultura de Corea del Sur. Estudiar no es una broma en este país asiático, con algunos estudiantes estudiando hasta 18 horas por día para exámenes importantes, como la admisión a la universidad. Algunos de ellos simplemente dejan las streams de Gongbang abiertas mientras estudian ellos mismos, como motivación. Cada vez que se distraen, el streamer dedicado les recuerda que deben volver al trabajo.

Si bien las transmisiones de Gongbang difieren de un canal a otro, todas comparten el mismo concepto general: un emisor que estudia diligentemente durante varias horas a la vez, con un temporizador que muestra cuánto han estado estudiando aparece siempre en la pantalla. Algunos muestran sus rostros, mientras que otros eligen mostrar solo sus manos y otros escuchan música de fondo, mientras que otros prefieren el ruido blanco para ayudar a los espectadores a concentrarse.

En una era donde las redes sociales, los teléfonos móviles e Internet en general brindan innumerables distracciones para los estudiantes, las transmisiones de Gongbag se han convertido en una especie de plataformas de soporte online, que mantiene a los estudiantes motivados y enfocados en sus estudios, pero también los ayuda a no sentirse solos.