Hay un canguro suelto en Austria (no Australia) y nadie sabe de dónde vino

A menudo la gente confunde Austria con Australia, y las tiendas turísticas incluso tienen remeras de recuerdo que dicen “no hay canguros en Austria”, pero ahora que uno ha sido visto dando saltitos por el país europeo, es posible que necesiten una mejor frase.

La policía de la pequeña ciudad de Kirchschlag, en el norte de Austria, confirmó el miércoles varios avistamientos de lo que parecía ser un canguro que saltaba por los prados y bosques de la ciudad, y ahora lo están buscando activamente. También se han contactado con zoológicos y criadores en el área, pero hasta ahora nadie ha reclamado la responsabilidad del misterioso animal.

“Parece increíble, pero es verdad”, dijo un oficial de policía. “Hemos llamado a todos los criadores y zoológicos, pero a nadie le falta un canguro. Esperamos que el propietario se presente”.

La policía no pudo especificar la raza del canguro, pero les aseguró a los lugareños que no tienen nada de qué preocuparse, ya que los canguros son animales tímidos, y es poco probable que este en particular cause algún daño. En cuanto a sus posibilidades de sobrevivir en la selva austriaca, aparentemente son “perfectas”.

Y si estás pensando que la gente simplemente confundió un conejo gigante con un canguro, este video publicado en Instagram debería aclarar cualquier duda. Fue grabado por un tal Thomas Kaufmann en la cercana Kirchschlag bei Linz, en la Alta Austria, durante el fin de semana. No somos expertos en animales, pero definitivamente parece un canguro.