Cómo hacer búsquedas inversas de imágenes desde tu teléfono

Una función muy útil de Google es la posibilidad hacer búsquedas a partir de una imagen, en lugar de limitarte solo a palabras: es lo que se denomina “búsqueda inversa de imágenes”: en lugar de usar texto para encontrar imágenes, podés usar imágenes para encontrar texto… u otras imágenes.

Los periodistas pueden utilizar la opción de búsqueda inversa para encontrar la fuente original de una imagen, o para conocer la fecha aproximada en que se publicó por primera vez en Internet. Los fotógrafos pueden usar la función ‘buscar por imagen’ para conocer otros sitios web que usan sus fotografías. La búsqueda inversa de imágenes lleva ya varios años entre nosotros en el navegador Chrome, pero Google no tenía disponible la opción de hacer búsquedas inversas de imágenes desde Android. Entonces, ¿qué pasa cuando querés hacer una búsqueda de imagen inversa desde un dispositivo móvil? Por suerte tenemos varias opciones.

Google construyó una función de búsqueda de imagen inversa en teléfonos y tablets, aunque de forma muy limitada.

En primer lugar, no se puede realizar una búsqueda tradicional de imágenes inversas con la aplicación estándar de Google o mediante images.google.com en navegadores móviles como Safari o Chrome. El ícono de la cámara no aparecerá en la barra de búsqueda, por lo que no hay forma de cargar una imagen para una búsqueda inversa en la búsqueda móvil de Google.

Pero la aplicación del navegador Chrome para iOS y Android admite una solución de búsqueda de imagen inversa. Cuando tengas la imagen que querés buscar, mantenela presionada hasta que aparezca un menú emergente, seleccioná “Buscar esta imagen en Google” en la parte inferior (esto NO funcionará en la app de Google u otros navegadores, ni siquiera en Safari).

Si por alguna razón esto no funciona, también podés seleccionar Abrir imagen. Luego copiar la URL, regresar a images.google.com, y pegar la URL, pero esto agrega pasos adicionales.

Con cualquiera de los métodos, aparecen los resultados de una búsqueda de imagen inversa, y permite hacer clic en la opción “Más tamaños” en la parte superior para ver solo las imágenes. A continuación, obtendrás opciones para limitar tu consulta, como encontrar GIF animados, equivalentes de imágenes prediseñadas, o buscar por el esquema de colores utilizado en la imagen original.

Otra solución es utilizar el sitio “Buscar por imagen” en reverse.photos. Es una página muy simple con scripts para hacer que una búsqueda de imagen inversa funcione en Google, que ayuda a descubrir rápidamente imágenes visualmente similares de toda la web.

Su uso es muy sencillo, solo tenés que ir a reverse.photos en tu teléfono, hacer clic en el botón “Subir imagen” y elegir una imagen de la galería de fotos de su dispositivo. Luego hacer clic en “Mostrar imágenes coincidentes”, y sumará tu foto a la base de datos de imágenes de Google, y te mostrará fotos visualmente similares.