Netflix: los mejores estrenos de octubre

Netflix presentó su programación para el mes de octubre con grandes estrenos como “El mundo oculto de Sabrina” y “Élite”. Y las nuevas temporadas de series favoritas como “Daredevil”, “Suits” y “Making a Murderer”.

A continuación, la programación completa de estrenos de series, películas y documentales para este mes:

01 de Octubre

Salvation – Temporada 2

Secreto de Sangre

Miedo.com

Un Lobo Adolescente – Temp 6

Una bruja en apuros (infantil)

02 de octubre

Joe Rogan; Strange Times (especial)

Por siempre Chape

Monty Python: The Meaning of Live (Documental)

Monty Python’s Life of Brian