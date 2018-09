Gucci vende un traje de baño de USD 380 que no sirve para nadar

Lo primero que esperas poder hacer al comprar un traje de baño es nadar, pero eso no se aplica al traje de baño Gucci Logo, un bañador de diseño de USD 380, que la compañía establece específicamente que no debe entrar en contacto con el cloro.

El bañador de alta gama de una sola pieza presenta el logo icónico de Gucci en el busto, breteles cruzados, y tiene un aire vintage que seguramente habría causado un gran revuelo en la piscina. Pero como está hecho de 80 por ciento nylon, y 20 por ciento elastano, dos materiales que no se llevan bien con el cloro, no querrás ni acercarte a una piscina en este traje de baño. Y Gucci es muy sincera acerca del “traje de baño en el que no puedes nadar”, para el deleite de las redes sociales:

“Debido a la naturaleza de este tejido en particular, este traje de baño no debe entrar en contacto con el cloro”, escribe Gucci en los detalles del producto que figuran en su sitio web.

Como señala la revista web australiana Whimn, este no es realmente un traje de baño, sino un “traje de baño inspirado en trajes de baño”, lo que significa que tiene la estética de un bañador de una pieza, pero ninguna de sus funcionalidades. De hecho, Selfridges, una de las tiendas de ropa online que vende esta extraña prenda de vestir, recomienda usarla con “faldas, jeans y cualquier prenda de tiro alto”.

Como se pueden imaginar, Twitter estalló con el traje de baño de Gucci que no un traje de baño:

“Oh, juro que Gucci se está burlando del mundo. USD 380 por un BAÑADOR que literalmente dice en los detalles del producto que ni siquiera se puede usar para nadar”, escribió un usuario.

“Gucci tiene un traje de baño que no se recomienda para nadar, y se agotó cuando miré en el sitio web”, dijo otra persona.

Pero la marca de moda de lujo italiana se rió última, ya que su traje de baño Logo de USD 380 se agotó en casi todos lados. Evidentemente a la gente le importa más causar una gran impresión, que la funcionalidad de una prenda.