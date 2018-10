Los demandan por facturas eléctricas sin pagar, y culpan a su gato

Una familia de la región rusa de Barnaul fue recientemente llevada a los tribunales por acumular una deuda de aproximadamente 80.000 rublos (USD 1.218) en facturas impagas. En su defensa, los acusados ​​afirmaron que todo era culpa de su gato.

Una cosa es que los niños digan “el perro se comió mi tarea”, pero no se escucha a menudo a los adultos tratando de culpar a sus mascotas para evitar responsabilizarse por sus acciones. Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo esta familia en Barnaul, y no en cualquier lugar, sino frente a un juez. Acusados ​​de negarse a pagar a la compañía energética local alrededor de 80.000 rublos en facturas de electricidad, afirmaron que en realidad no habían usado la electricidad, y que el medidor había sido manipulado por su malvado gato.

Después de ser llevados a los tribunales por la compañía de energía, el padre de familia le explicó a un juez que su gato tiene la costumbre de escalar las paredes de su casa y pasar mucho tiempo en el techo. Muchas veces lo vieron escalar el medidor de electricidad para alcanzar el techo, e incluso intentaron mover el medidor a una pared adyacente, pero fue en vano. Le dijeron al juez que el gato finalmente rompió el sello de alambre del medidor y, de alguna manera, manipuló el dispositivo, lo que resultó en facturas absurdamente altas.

Afortunadamente para el gato, el abogado de la compañía de energía logró demostrar su inocencia frente al juez. El hombre presentó como testigo a un electricista experimentado, quien declaró que el sello de la electricidad es tan fuerte que los empleados de la compañía de energía tienen que usar cortadores de alambre para romperlo. Por lo tanto, hubiera sido imposible para el gato romper el sello con sus garras, o aferrándose a él con todo su peso.

El tribunal consideró convincentes los argumentos del electricista, y dictaminó que la familia debe pagar los aproximadamente 80.000 rublos que deben, así como los 2.500 rublos en honorarios judiciales.