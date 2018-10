Fueron a robar a una tienda, el dueño les dijo que volvieran más tarde ¡y le hicieron caso!

Un grupo de seis delincuentes ha sido apodado como “los ladrones más tontos de Bélgica” después de caer en un truco tan estúpido que nadie imaginaría que fueran a morder el anzuelo.

El increíble intento de robo tuvo lugar el sábado 20, cuando un grupo de seis hombres armados entró en una tienda de cigarrillos electrónicos en las afueras de la ciudad belga de Charleroi. Pidieron al dueño que vaciara la caja registradora y les diera el dinero. Era media tarde, por lo que el vendedor, pensando a toda velocidad, les dijo que apenas había vendido algo, y que si realmente querían ganar algo de dinero, debían regresar a la hora de cierre. Incluso intentó entusiasmarlos diciéndoles que probablemente podrían irse con 2000 a 3000 euros si seguían su consejo. Pero, ¿qué criminales respetables caerían un truco tan idiota? Bueno, estos chicos lo hicieron.

Después de hablarlo entre ellos, los seis hombres salieron de la tienda y el dueño, identificado como Didier, llamó inmediatamente a la policía. Les contó lo que había sucedido, incluida la parte sobre decirle a los ladrones que regresaran a la hora de cierre. Pero la policía no creía que los hombres fueran poco lúcidos como para caer en ese truco. De algun modo tenían razón, ya que los seis hombres regresaron una hora antes de lo planeado.

Didier le dijo a los medios locales que a las 17:30, los ladrones amateurs aparecieron una vez más en su puerta, pero la policía aún no había llegado, por lo que no tuvo más remedio que expulsarlos nuevamente. “Los reté: ‘se tienen que comprar un reloj’, les dije, ‘son las 17:30, no a las 18:30’ ¡y se fueron!”, dijo a la cadena RTL. “No eran muy brillantes”.

Créase o no, a las 18:30 los seis hombres regresaron una vez más a la tienda listos para recoger el botín prometido, solo que esta vez, los policías vestidos de civil ya los estaban esperando. Cinco personas fueron arrestadas, entre ellas un menor de edad, mientras que el sexto delincuente logró escapar. Ahora se arriesgan a pasar varios años en prisión.

“Es como si fuera una comedia”, dijo Didier. “Los bautizaron ‘Los peores ladrones en Bélgica'”.