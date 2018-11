Google digitalizará el archivo fotográfico del New York Times

Luego de una inundación en 2015 que puso en riesgo gran parte de su archivo, The New York Times decidió digitalizar más de un siglo de fotografías que se alojaban en una sala subterránea llamada “La Morgue”. Google Cloud trabajará con el periódico para facilitar el proceso de conversión de las fotos en imágenes de alta resolución.

Este nuevo sistema facilita a los periodistas el acceso a las fotos, y brinda una oportunidad instantánea para poner los eventos actuales en perspectiva. Además, esperan que el componente de AI organice geográficamente millones de fotos antiguas, tanto publicadas como no publicadas, para dar una comprensión más amplia sobre el pasado.

“Durante más de 100 años, The Times ha archivado aproximadamente de cinco a siete millones de sus fotos antiguas en cientos de archivadores tres pisos por debajo del nivel de la calle cerca de sus oficinas de Times Square en un lugar llamado “La Morgue””, afirma Google en el video presentación del proyecto. “Muchas de las fotos se han almacenado en carpetas y no se han visto en años. Aunque un catálogo de tarjetas proporciona una descripción general del contenido del archivo, hay muchos detalles en las fotos que no se capturan de forma indexada”.

El proyecto, que promete sacar a la luz fotografías que nadie más ha visto, revela imágenes tan importantes como el primer recorrido de un tren subterráneo en la ciudad de Nueva York, con sus rudimentarios vagones de madera, y otras miles de fotografías que hoy en día permanecen en 600 archiveros situados en el sótano del diario, y que en breve estarán a disposición de todo el mundo.

La colección de imágenes, que tiene un alto valor histórico, reúne siete millones de fotos capturadas desde 1870, y además de su digitalización, también se utilizaran las habilidades del sistema “machine visión” de Google para procesar y leer la información señalada al reverso de cada foto, donde vienen detalles de la fecha en que fue capturada, en qué edición del diario se publicó, y, por supuesto, dónde se encuentra almacenada dentro del archivo físico en las entrañas del New York Times.

“Ayudar al New York Times a transformar su archivo de fotos encaja perfectamente con la misión de Google de organizar la información del mundo, y hacer que sea universalmente accesible y útil”, afirma Google.