Encuentran hombre desnudo dentro de armario en estación de tren

Debido a que Japón depende tanto de los trenes para el transporte, cuenta con grandes espacios de casilleros en todas las estaciones principales. Mientras que algunos son solo lo suficientemente grandes como para almacenar paquetes comerciales de tamaño modesto, otros son mucho más amplios, lo que permite a los viajeros mantener sus maletas seguras durante un día de turismo en el área alrededor del centro ferroviario.

Con tantas opciones de almacenamiento, un empleado de la estación Sendai en la prefectura de Miyagi, debió haber pensado que algo extraño pasaba cuando, en la mañana del 19 de noviembre, descubrió varias prendas de vestir que no estaban en los casilleros, pero que se extendían en el suelo frente a los lockers cerca de la parada de taxis de la estación. Por supuesto, eso no fue tan sorprendente como lo que descubrió a continuación: el dueño de la ropa, completamente desnudo, sentado dentro de uno de los casilleros.

El hombre estaba sentado en cuclillas, mirando hacia la parte posterior del casillero con su parte trasera descubierta, orientada hacia afuera. El trabajador de la estación se contactó rápidamente con la policía, que envió a un oficial para detener al hombre.

La razón por la que el hombre desnudo se había metido en el casillero sigue siendo desconocida, y se vuelve aún más desconcertante cuando se tiene en cuenta dónde se encuentra exactamente la ciudad de Sendai.

La capital de la prefectura de Miyagi, Sendai, se encuentra en la fría región noreste de Tohoku. Si bien no se informó la temperatura exacta en el momento en que se encontró al hombre, aproximadamente a las 9:30 am, la baja nocturna de Sedai fue de apenas 6 grados centígrados, y en ese momento de la mañana aún no habría alcanzado su máximo del día de 13 grados.

No es sorprendente que el hombre sufriera de hipotermia cuando fue retirado del casillero, y trasladado de inmediato a un hospital cercano para recibir tratamiento médico, y con suerte una lección sobre la importancia de permanecer fuera de los armarios, y al mismo tiempo, permanecer vestido.