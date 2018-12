Le prohíben la entrada a EE.UU. luego de declararse terrorista por accidente

John Stevenson y su esposa, Marion, una pareja de ancianos de Inverclyde, Escocia, pensaban ir de vacaciones a Nueva York este mes, pero terminaron perdiendo sus pasajes de avión y su adelanto para el alojamiento en la Gran Manzana, después de que John fuera expulsado permanentemente de los Estados Unidos por declararse terrorista en un formulario de visa online.

A pesar de varios intentos de convencer a los funcionarios de los Estados Unidos de que había cometido un error, sigue proscripto, así que la pareja ni siquiera puede reprogramar su viaje, ya que no saben si alguna vez se les permitirá ingresar a los Estados Unidos.

“Estábamos llenando el formulario de visa, y nos quedamos sin tiempo antes de que pudiéramos marcar todas las casillas. Luego falló el documento, y cuando volvió a estar online, empezaba donde habíamos terminado”, dijo John Stevenson. “Una de las preguntas es si eres un terrorista, y debe haber pasado de “No” a “Sí” sin que yo me dé cuenta”.

Johnson dijo que ni siquiera se había dado cuenta de su error hasta que llamó al control de fronteras de Estados Unidos para darles los detalles de su pasaporte, y ellos respondieron que era un terrorista.

“Llamé al control de fronteras en los Estados Unidos y les di los detalles de mi pasaporte. Buscaron mi número de documento y dijeron ‘eres un terrorista’”, dijo el desafortunado escocés a los periodistas. “Les dije que tenía 70 años, y que ni siquiera comprendo lo que eso significa. Es la mayor pesadilla que he tenido”.

Lamentablemente para John y su esposa, es probable que pierdan los USD 2.500 que ya habían gastado en su viaje a Nueva York, ya que United Airlines les notificó que el costo de sus boletos de avión no podía ser reembolsado, ni tampoco su adelanto para alojamiento.

“Debíamos irnos el 3 de diciembre”, dijo Stevenson. “Es terrible, es impactante y tan estúpido. En primer lugar no entiendo por qué esa pregunta está en el formulario. Nunca he estado en problemas en mi vida. La única vez que he estado en un tribunal fue para ser jurado, y ahora me tratan como a un criminal”.

Habiéndose resignado a la pérdida de la considerable suma de dinero, los Stevenson ahora esperan que al menos la prohibición de John en los Estados Unidos sea revocada al visitar la embajada de los Estados Unidos en Londres, donde es probable que los funcionarios estadounidenses lo interroguen, para considerar si levantan la proscripción.