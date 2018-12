La BBC pone en acción su plan de narración móvil

Noticias más locales, resúmenes, perspectivas, transcripción de video desplazable: durante el año pasado, el equipo de investigación y desarrollo de la BBC ha estado buscando opciones viables para la narración móvil, más allá del artículo estándar de 800 palabras. Después de 35 prototipos, el equipo logró activar al menos dos nuevos formatos en los informes de la BBC, y esperan lanzar más en el corto plazo.

La primera ronda de pruebas se centró en proporcionar noticias para personas de 18 a 26 años, un grupo desatendido en la audiencia de la agencia británica. Pero no ha habido mucho trabajo en la personalización de los informes para servir mejor a cada lector específico. En las dos últimas rondas experimentales de la BBC, el equipo de I+D se centró en: 1) ajustar las notas en función de las necesidades de información de cada lector, y 2) desglosar las noticias en partes más digeribles, ayudando a los lectores a comprender la complejidad de varios eventos actuales. Elaboraron tres opciones principales para cada una de esas búsquedas, pero el periodismo sólido en sí (no sólo los formatos sofisticados), fue el más efectivo.

“Los prototipos sencillos y minimalistas trataron de explicar mejor las cosas, y de mostrar los diferentes aspectos de las historias. Y no estoy seguro de que necesitemos nuevos formatos para hacerlo mejor”, escribió en su resumen de pruebas Tristan Ferne, productor líder de I+D (el resto del equipo incluyó al diseñador de UX Thomas Mould, al tecnólogo creativo Mathieu Triay, a la periodista Zoe Murphy, y a la investigadora de usuarios Johanna Kollman). Pero las transcripciones de video desplazables, y las traducciones embebidas de una nota nacional a su contexto local no están de más.

La primera ronda produjo cuatro prototipos exitosos de 12, y dos están ahora en acción en el sitio de la BBC. Expander es una elipsis amarilla en el texto que aparece después de ingresar un término clave/evento/nombre/etc. eso hace que se vea algo más de información al hacer clic. Incremental es una inserción que segmenta la historia con opciones para el mismo contenido a través de un video, o un texto corto o largo. Ambas opciones se han estado probando online con feedback positivo de los usuarios.

Y aquí las principales lecciones generales de Ferne sobre el proceso de un año, incluidos los prototipos específicos probados (con éxito y sin éxito) en la segunda y tercera ronda:

Qué tener en cuenta

Adaptación, no personalización

“Cuando usamos la palabra personalización la gente piensa en los anuncios que los siguen en Internet”, dijo Ferne. “Hablan sobre sitios de compras y sienten que eso está un poco sobrecargado de noticias, así que simplemente decidimos no usar la palabra personalización, en lugar de eso, adaptamos las historias para ellos, y nos alejamos de esas ideas preconcebidas”. Señaló que los usuarios estaban felices en brindar información personal como códigos postales, para obtener noticias locales más ajustadas, siempre y cuando los diseñadores no proyecten un riesgo de FOMO.

Web móvil, no aplicaciones

Dado que el equipo apunta a diseñar para la Generación Z, y las mujeres de bajos ingresos de 28 a 45 años de edad (dos grupos desatendidos por la BBC), se enfocaron en el diseño para la web móvil, y las noticias basadas en texto, en lugar de las aplicaciones que necesitan espacio de almacenamiento, además de planes de datos más costosos.

Adaptar el contexto, no el contenido

Consideraron la posibilidad de experimentar con la personalización al cambiar la forma en que se escribieron las historias, en lugar de la selección de la nota: “pensamos que podría haber más pruebas de roles en el periodismo”, dijo Ferne. Pero terminaron pensando en la personalización como una forma de extraer datos automáticamente adaptados a la ubicación del usuario individual u otras características, como con Hyperlocal.

Reducir, reutilizar, reciclar

Al final de la maratón de prototipos esperaban tener un formato probado y diseñado de manera sólida, pero “crear muchos formatos era el camino a seguir: crear formatos bastante estructurados para que podamos crear contenido reutilizable, para que no sea una carga de esfuerzo extra para los periodistas”.

Qué intentar

Hyperlocal

Imagina que lees algunos párrafos sobre un aumento de servicios, o una nueva política policial, y luego obtienes un cuadro muy claro de “qué significa esto para mí” adaptado (no personalizado, por supuesto) a tu área local. Dependiendo de la historia, podría ampliarse con la inserción de datos en general, pero Ferne plantea un punto interesante: “La información local se automatiza con menos facilidad, pero ¿podría haber un papel para que los periodistas locales escriban estas secciones para las noticias nacionales?”

Summary

Entendiendo que muchos lectores que se encuentran con un artículo, pueden no haber seguido los detalles minuciosos de un problema descrito en varios otros artículos, este prototipo probó resúmenes escritos por periodistas, o una línea de tiempo marcada por alertas push previas (¡reutilizando el trabajo, sí!). También intentaron adaptarse basándose en el historial de lectura de un usuario, pero eso molestaba a los usuarios que podrían haber leído sobre el tema en otros sitios web.

Encabezados

Siguiendo el tema de la comprensión de lectura en un santiamén, este prototipo ofrece algunas rondas para que los usuarios profundicen más allá del encabezado/más allá de los primeros párrafos (un estándar de la BBC)/todo el artículo se muestra para cada clic. “¿Qué pasaría si los artículos comenzaran como titulares” (no solo clickbait), “y luego pudieras controlar cuánto avanzás?”, dice Ferne.

Simplificar

Un modo en el prototipo Expander de la ronda anterior, Simplify intercambia los párrafos de jerga para un lenguaje más básico, que también ofrece más background/profundidad.

Perspectivas

El alerta favorita del usuario: dado que la BBC ya tenía clips de diferentes perspectivas sobre un tema para sus transmisiones, el equipo de I+D reenvasó los clips en un formato de Instagram Story donde los usuarios pueden elegir escuchar a una víctima de un crimen, un miembro de una pandilla, un jefe de policía, y un DJ en el ejemplo de prueba. “Descubrieron que hacía que la noticia se sintiera más objetiva y menos sesgada que tener un solo periodista presentándola”, dijo Ferne.

Consequences

Similar a un prototipo fallido de la primera ronda, este formato ofrecía botones que un usuario podría seleccionar para leer el impacto de un tema en particular (por ejemplo, “reglas de inmigración para los médicos y enfermeras no pertenecientes a la UE”) sobre la economía, la sociedad, gobierno e infraestructura.

Lo que no (necesariamente) debería intentarse

Cuenta regresiva

Seis historias en 60 segundos sonaban pegadizas, pero en realidad provocaban ansiedad en los usuarios que pensaban que tendrían más control sobre el prototipo centrado en la historia, pero tenían que quedarse quietos y absorber la historia rápidamente. “Fue deliberadamente provocativo”, dijo Ferne.

Contexto gradual

Inspirado en las aplicaciones de aprendizaje de idiomas, el equipo diseñó un prototipo para entregar fragmentos de un problema cada día, para reforzar la comprensión a lo largo del tiempo. “A la gente no le gustó que les ocultáramos esa información”, dijo. “La gente decía: ‘si me interesa eso, me gustaría aprender sobre eso ahora’”.

Personalización inductiva de FOMO

Autoinformar la comprensión de un problema al pedir a los usuarios que elijan entre una noticia para aquellos que no están familiarizados con la situación, o un formato para aquellos que han estado siguiendo las noticias (en la misma nota) fue demasiado drástico. Ferne dijo que los usuarios terminaron leyendo ambos tipos para asegurarse de no perderse. El equipo también experimentó preguntando a los evaluadores si querían una versión local/regional/nacional de la misma historia.

¿Por qué?

Un truco para resolver un problema: sigue preguntando por qué, y quizás llegues a su verdadera raíz. Ferne esperaba que este formato, su favorito personal, ayudara a los usuarios a comprender realmente la geopolítica de Corea del Norte y sus locuras, por ejemplo (“¿Por qué Corea del Norte se siente amenazada? ¿Por qué no tiene aliados? ¿Por qué es un país comunista? Y vuelva a la Guerra de Corea”, dijo Ferne, pero los usuarios no estaban entusiasmados con la interfaz.

