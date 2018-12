Tailandés se somete a 30 cirugías para verse coreano

Ratchadapong Prasit, un joven de 25 años de Tailandia, ha estado en los titulares de todo Asia durante los últimos dos años, luego de haber alterado su aspecto drásticamente con la ayuda de la cirugía plástica. Después de someterse a 30 procedimientos, Prasit ahora parece una estrella coreana de K-pop.

Comparando las fotos de Ratchadapong Prasit de antes y después de recurrir a la cirugía plástica, uno juraría que son dos personas diferentes, pero eso solo demuestra la diferencia que pueden generar un par de operaciones de nariz, algunos procedimientos de esculpido de mentón y la remodelación de ojos. Aunque, para ser justos, Prasit tiene mucho más que eso en la cara. Según informes, se sometió al menos a 30 procedimientos cosméticos en el transcurso de dos años, por lo que gastó alrededor de USD 9.100. Pero afirma que valió la pena cada centavo, ya que le permitió cambiar por completo su vida, pasando de ser un simple vendedor de zapatos, a un exitoso bailarín de cabaret en un teatro en Pattaya. Las damas parecen también amar su nuevo look.

Prasit, que ahora se llama “Minho”, en honor a la superestrella surcoreana que inspiró su apariencia (miembro de la banda SHINee Boy Minho), apareció por primera vez en los titulares en mayo de 2017, cuando le dijo a un sitio web tailandés que recurrió a la cirugía plástica porque nunca había tenido éxito en la vida, ni romántica ni profesionalmente. Había audicionado como bailarín para un teatro en Pattay siete veces y fue rechazado por varias razones, y su éxito con las mujeres era nulo.

En el pasado, el Minho tailandés se ganaba la vida vendiendo zapatos a los turistas, y así fue como logró ahorrar para sus primeros procedimientos cosméticos. Utilizando a la superestrella de K-pop Minho como su inspiración, Ratchadapong Prasit se sometió a unos 30 procedimientos cosméticos durante dos años, y cambió completamente su apariencia.

Minho afirma que su drástica transformación ha dado buenos resultados. No solo logró pasar finalmente la audición en el teatro de Pattaya, donde ahora trabaja como bailarín de cabaret, sino que fue finalista en el show de talentos “One Man” de Tailandia, donde ganó el voto popular, hizo varias apariciones en televisión, y también se ha vuelto muy popular en las redes sociales.

“He enfrentado muchos obstáculos y complicaciones durante mi transformación, pero después de estos procedimientos me he convertido en una persona diferente, y muchas oportunidades han llegado a mi vida”, dijo el joven. Ahora tengo la confianza de hacer muchas cosas que no pude hacer en el pasado, y no me avergüenza compartir mi transformación plástica con el mundo. Puedo confirmar que no es adictivo, y que puede ayudarte a cambiar tu vida”.